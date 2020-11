Koronavirustilanne Pohjois-Karjalassa pysynyt vakaana

0

Pohjois-Karjalan ja Heinäveden koronavirusepidemia on edelleen perustasolla, mutta todettujen tartuntojen määrä on jälleen ollut nousussa.

Yhteensä viikolla 45 todettiin 11 uutta koronavirustartuntaa. Kuluvan viikon (vk 46) aikana on torstai-iltapäivään mennessä varmistunut seitsemän uutta tartuntaa, näistä tartunnoista neljä on todettu muualla Suomessa oleskelevilla pohjoiskarjalaisilla. Tartunnoille altistuneet henkilöt on tavoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin. Tällä hetkellä tartuntalain mukaisessa karanteenissa on noin 40 henkilöä eri puolilla maakuntaa.

Tartuntoja ja karanteeniin joutuneita henkilöitä on syksyn aikana ollut eri kunnissa, ja monenlaisia huhuja liikkuu varsinkin pienemmillä paikkakunnilla.

– Huhujen sijaan voi luottaa siihen, että tartunnan saaneet ja altistuneet henkilöt ovat meillä terveysviranomaisilla tiedossa ja hoidossa. Jos on aihetta varoittaa kuntalaisia vaikkapa joukkoaltistumisista, se tehdään kyllä, rauhoittelee toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Siun sotesta.

Siun soten toiminta-alueella otetaan tällä hetkellä 100–400 koronatestiä päivässä. Vilkkaimmin testeissä on viime viikkoina käytetty alle 10-vuotiaita lapsia. Koronatestin vastausten saaminen kestää tällä hetkellä keskimäärin 1–2 vuorokautta. Positiivisten vastausten osuus kaikista otetuista koronavirusnäytteistä on alle yksi prosentti. Koronatestiin on tärkeää hakeutua lievissäkin oireissa, koska koronavirusta ei voi pelkkien oireiden perusteella erottaa muista hengitystieinfektioista.

Tartunnan alkuperä on selvitetty 90 prosentissa tapauksista. Viime viikon tartunnoista kuusi todettiin jo karanteenissa olleilla henkilöillä. Useimpien tartuntojen alkuperä on ollut ulkomailla.

– On hyvä pitää mielessä, että vaikka Pohjois-Karjalassa tai omassa kotikunnassa tartuntojen määrä olisi vähäinen, ei pandemia ole laantumassa. Omaehtoinen kymmenen päivän karanteeni ulkomaanmatkojen jälkeen on erittäin tärkeä, muistuttaa Kaipiainen.

Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueella on voimassa perustason kasvomaskisuositus julkisessa liikenteessä. Kaikissa tilanteissa tulee huolehtia turvaväleistä sekä hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Siun sote suosittelee myös Koronavilkun lataamista puhelimiin ja muistuttaa, että suojautuminen influenssaa vastaan rokotteella on tänä vuonna erityisen tärkeää.

– Kasvomaskien käyttö julkisilla paikoilla on lisääntynyt, mikä on hyvä asia. Ei ole noloa tai turhaa käyttää maskia sisätiloissa muuallakin kuin joukkoliikenteessä. Kaikkien tahojen on syytä skarpata myös tulevien juhlapyhien kynnyksellä, jotta epidemiatilanne ei huonone, toteaa Kaipiainen.

Alueellinen koronavirusepidemian koordinaatioryhmä, johon kuuluvat Siun soten lisäksi alueen kuntien ja elinkeinoelämän sekä Aluehallintoviraston (AVI), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) edustus, arvioi 12.11.2020 kokouksessaan alueen koronavirustilannetta ja siihen liittyviä suosituksia. Voimassa olevat toimenpiteet ja suositukset todettiin edelleen riittäviksi.

Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset on koottu Siun soten verkkosivuille www.siunsote.fi/korona. Epidemian yleisestä tilannekuvasta tiedotetaan koordinaatioryhmän kokouksen jälkeen.

Päivittäisen koronavirustilanteen kehittymistä Pohjois-Karjalassa ja valtakunnallisesti voi seurata Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartta-sovelluksesta. Koronakartan tiedot ovat tulevat suoraan tartuntatautirekisteristä. Tiedot päivittyvät koronakartalle tavallisesti noin 1–2 vuorokauden viiveellä. Siun sote tiedottaa koronavirustilanteesta, mahdollisista joukkoaltistumisista, laajemmista tartuntaryppäistä sekä toimintaohjeista tarpeen mukaan.