Influenssarokotteita on otettu todella hyvin Sosterin alueella – ensi viikko on varsinainen rokotusviikko

0

Influenssarokottaminen tapahtuu Sosterissa tänä syksynä vain ajanvarauksella. Sosteri influenssarokottaa joko muun asiointikäynnin yhteydessä tai erillisellä rokotusajanvarauksella. Ajan rokotukseen ehtii vielä hyvin varata joko verkossa tai puhelimitse, sillä ensi viikko 47 on varsinainen rokotusviikko.

Influenssarokote on ilmainen kaikille 65 vuotta täyttäneille ja riskiryhmille sekä heidän lähipiirilleen. Ajanvarausaikoja on ollut tarjolla jo pitkin syksyä, mutta erityisesti niitä on viikolle 47. Rokotteen ottaminen on tänä syksynä erityisen tärkeää.

– Suosittelemme influenssarokotuksen ottamista kaikille, sillä koronan ja influenssan samaan aikaan sairastaminen lisää vakavan taudin riskiä huomattavasti. Rokotukselle on turvallista tulla. Jonottaa ei tarvitse, kun rokottaminen tapahtuu ajanvarauksella, tartuntatautilääkäri Hanna Jokela Sosterista sanoo.

Aikoja rokotuksiin on hyvin tarjolla, myös ensi viikon varsinaiselle rokotusviikolle. Rokotus kannattaa siis ottaa viimeistään nyt. Rokotteita on myös varastossa hyvin.

– Tänä syksynä influenssarokotuksia on otettu ennätyksellisen hyvin. Ennen rokotusviikkoa olemme ehtineet rokottaa jo 5500 henkilöä, kun viime vuonna vastaavaan aikaan rokotettuja oli 1200, Jokela sanoo.

Syksyllä influenssarokotuksista annetaan valtaosa ja viime vuoden syksynä kaikkiaan 9100 henkilöä rokotettiin Sosterissa.

Uutena käytäntönä päiväkoti-ikäiset lapset on rokotettu tänä syksynä päiväkodeissa. Kaikkien päiväkotien lapset saavat rokotuksen marraskuun aikana. Lastenneuvolan terveydenhoitajat ovat sopineet rokotusajankohdat päiväkotien kanssa. Tarvittaessa ajanvarauksen voi tehdä myös neuvolaan.

Jos ei ole oikeutettu ilmaiseen rokotteeseen, rokotteen voi ostaa apteekista lääkärin reseptillä ja ottaa mukaan asioinnille tai varata erillisen ajan rokotuksen pistämistä varten. Jos hankit itse rokotteen, kätevimmin saat sen, kun jätät Sosterin sähköisessä asioinnissa sähköisen reseptipyynnön. Sosterin sähköinen asiointi (Hyvis): www.sosteri.fi/asioi-sahkoisesti.

Näin varaat rokotusajan puhelimitse

Influenssarokotuksille on erillinen ajanvarausnumero p. 044 417 2061. Ajanvarausnumero on auki ma–to klo 8–15.30 ja pe klo 8–14. Numero on auki 20.11.2020 saakka.

Ajan voit varata myös neuvoloiden keskitetystä ajanvarauksesta, p. 015 527 7187 ma–pe klo 8–15 ja omalta koulu- tai opiskeluterveydenhoitajalta.

Rokotukseen tulee ottaa mukaan KELA-kortti sekä mahdollinen rokotus- tai neuvolakortti.

Näin varaat rokotusajan verkossa

Rokotusajan voi varata verkossa Sosterin sähköisessä asioinnissa ympäri vuorokauden

www.sosteri.fi/asioi-sahkoisesti