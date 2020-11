Sosterin alueella ei uusia tartuntoja viime päivinä – yli 90 prosenttia tartuntaketjuista on pystytty jäljittämään

0

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin alueella on eletty useita päiviä ilman uusia todettuja koronavirustartuntoja. Viimeisin positiivinen testitulos on saatu viime viikon torstaina 5. marraskuuta. Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana on yhteensä 17, joista kaksi on ulkopaikkakuntalaisilla.

Sairaaanhoitopiirissa ilmaantuvuusluku on 37,5. Se kertoo todettujen tartuntojen määrän 100 000 asukasta kohti.

Viikolla 44 Sosterissa otettiin yhteensä 668 testiä ja näistä 2,4 prosenttia oli positiivisia. Edellisviikolla testejä otettiin 617, joista 0,2 prosenttia todettiin positiivisiksi. Tartunta ketjujen jäljitettävyys on yli 90 prosenttia.

Koronaviruksen leviämisvaihe Itä-Savossa on perustasolla. Viikko 45 oli suhteellisen rauhallinen.

– Yksi tartunta todettiin 5. marraskuuta ja tuolloin tartunnanjäljitys käynnistyi välittömästi ja taudin leviäminen saatiin tukahdutettua, Sosterista kerrotaan.

Alueella on käytössä laajennettu maskisuositus. Voimassa olevaan laajennettuun kasvomaskisuositukseen liittyen Sosteri suosittaa, että jatkossa henkilökohtaiset avustajat käyttävät visiirin sijaan kirurgista suu-nenäsuojainta aina avustettavan seurassa sisätoissa ollessaan. Alueellista maskisuositusta arvioidaan seuraavan kerran alueen tautitilanteen mukaan joulukuun puolivälissä.

Savonlinnan Työpaja Telakka on suljettu määräaikaisella päätöksellä 11.11.2020 asti ja avautuu tämän jälkeen sulkupäätöksen rauettua. Suositusta lasten turnaustyyppisten joukkueurheilutapahtumien järjestämisestä tarkastellaan seuraavan kerran 11.11.2020.

Koronavirustaudin esiintyvyyden vuoksi Sosteri vahvasti suosittelee harkitsemaan vierailuja potilaiden luona sairaalan vuodeosastoilla, terveyskeskuksen kuntoutusosastoilla ja palveluasumisen yksiköissä, pois lukien kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat. Vierailuohjetta tarkastellaan seuraavan kerran 15.12.2020.

Valtioneuvosto on antanut julkiselle sektorille valtakunnallisen etätyösuosituksen, jota tarkastellaan seuraavan kerran ennen vuoden vaihdetta.