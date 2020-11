Kerimäen Apteekki kutsuu Nenäpäivä-kävelylle ensi perjantaina

0

Kerimäen Apteekki järjestää ensi viikon perjantaina 13. marraskuuta Nenäpäiväkävelyn. Jokaisesta kävelyyn osallistujasta apteekki lahjoittaa viisi euroa Nenäpäiväkeräykseen. Paikalla on myös keräyslipas osallistujien omille lahjoituksille.

Kokoontuminen on klo 10 apteekin edustalle. Valittavana on kaksi matkaa, kolme ja viisi kilometriä. Toiselle reitille vetäjäksi lähtee farmaseutti, toiselle kaupungin vapaa-aikaohjaaja Tarmo Malinen.

Suomen apteekit ovat toista vuotta Nenäpäiväkeräyksen pääyhteistyökumppani. Apteekkien keräystavoitteena on 60 000 euroa.

Keskiviikkona nettilippaaseen oli jo kerätty yli 33 000 euroa.

Apteekkari Marja Huupponen sai idean kävelytempauksesta omalla kävelylenkillään.

– Sopii hyvin, kun sisätiloissa ei nyt voi järjestää oikein mitään ja olemme Liikkujan Apteekki. Tämä on hyvän tahdon kampanja ja tapahtumilla yritetään saada mahdollisimman moni lahjoittamaan rahaa keräykseen, sanoo Huupponen.

Apteekkien keräämä yhteissumma julkistetaan valtakunnallisessa Nenäpäiväshowssa 13. marraskuuta.

Nenäpäiväkävely Kerimäen Apteekin edustalta 13.11. klo 10.