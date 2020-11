Mielipide: Nyt sanoista tekoihin

0

On erinomaisen hienoa, että Kerimäki-seura on tuplannut jäsenistöään, kuten saimme lukea Puruvesi-lehdestä 29.10.2020. Artikkelissa todettiin, että seura ”painottaa lukuisten muiden yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä, jolla saadaan tapahtumien järjestämiseen isommat hartiat”.

Siis sanoista tekoihin. Ratkaisevaahan Kerimäen kotiseututyössä on se, että saadaan Kerimäen keskustassa oleva arvokas museoalue elvytetyksi kokonaan kotiseututyön piiriin.

Tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että Kerimäki-seura, Suomen järvikalastus- ja vesimuseosäätiö sekä Savonlinnan kaupunki istuvat saman pöydän ääreen ja alkavat suunnitella alueen kehittämistä ja tulevaisuutta.

Hanke koskee siis Romu-Heikin taloa, kotiseutumuseota ja kalastajatilaa. Olen esittänyt tätä jo aiemmin Puruvesi-lehden palstoilla, mutta kenenkään evä ei ole värähtänyt.

Kulttuuri- ja museoalan asiantuntijana olen vakuuttunut siitä, että tämä hanke on korvaamaton ja tätä työtä nykyiset kerimäkeläiset, mutta myös myöhemmät sukupolvet tulevat kiittämään. Nyt tarvitaan taas kotiseutuhenkeen kuuluvaa yhteistyötä ja luottamusta.

Uudet jäsenet, värähtääköhän nyt evä kenelläkään?

Jukka Pennanen

kulttuuriantropologian professori emeritus

Helsinki/Hälvä