Uusi metsäasiantuntija pääsi puukaupan nousuvauhtiin – taimikonhoito luo Elina Valtosen mielestä pohjan kannattavalle metsätaloudelle.

0

Vilkastunut puukauppa takasi sen, että Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksen uutena metsäasiantuntijana Kerimäellä runsas kuukausi sitten aloittanut Elina Valtonen pääsi vauhdilla työn syrjään kiinni.

Valtonen aloitti vuoden mittaisen pestin Piia Kietäväisen tuuraajana. Toimialueeseen kuuluu Kerimäen pohjoispää Kuonan kylistä Pihlajaniemeen.

– Asiakaskäyntejä on riittänyt ensimmäisestä viikosta lähtien. Puukauppatoimeksiantoja on ollut jo hyvin, sanoo Valtonen.

Elina Valtonen valmistui viime keväänä neljän vuoden opintojen jälkeen metsätalousinsinööriksi kotipaikkakunnaltaan Tampereelta. Eteläsavolaiset metsät ovat tulleet tutuksi suvun kautta: käytännön metsätöissä hikeä on irronnut isän metsätilalla Ristiinassa.

– Siksi halusinkin tänne suunnalle töihin, perustelee hän.

Työnkuvaan kuuluu koko puukauppaprosessin hoitaminen leimikon teosta sen kilpailuttamiseen. Taimikonhoitotöiden teettäminen on myös paletissa.

– Taimikonhoitoon on jatkuva tarve ja sitä yritetään markkinoida. Taimikoiden oikea-aikainen hoito on tärkeää ja luo pohjan kannattavalle metsätaloudelle.

Mhy Etelä-Savo on pitänyt Kerimäen toimistonsa vahvana ja sieltä käsin työskentelee puolenkymmentä ihmistä. Kokeneempi metsäasiantuntija Tuomas Valta arvostaa sitä, että toimijat halutaan pitää paikallisesti lähellä metsänomistajia.

– Palvelujen kysyntä kasvaa koko ajan, kun metsänomistuksen rakenne muuttuu. Kohtaamiset metsissä koetaan tärkeinä.

Myös Valtonen pitää tärkeänä, että hoito- tai myyntikohteessa käydään paikan päällä.

Digitaalisuus toki lisääntyy metsänhoidossa ja puukaupoissa koko ajan. Metsänhoitoyhdistykset ovat lähiaikoina ottamassa käyttöön uuden verkkopalvelun metsänomistajille. Sähköinen palvelualusta mahdollistaa metsäomaisuuden hallitsemisen ja asioinnin ajasta ja paikasta riippumatta.

Puukauppa rullaa nyt Puruveden seudullakin kasvavaan tahtiin.

– Kauppaa on tehty ja hintakehitys on ollut nouseva. Kasvavia puun ostomääriä ennustetaan myös ensi vuodelle, sanoo Tuomas Valta.

Poikkeuksellisen lauha viime talvi määrittää vieläkin puunostajien kiinnostuksen kohteita.

– Talvikorjuukohteita jäi viime talvena hakkaamatta. Kesä- ja kelirikkokorjuuseen soveltuvat kohteet ovat nyt äärimmäisen kysyttyjä, niitä on rajallisesti. Puulajeista selkeästi halutuimpia ovat havutukkileimikot.

Valta sanoo hyvistä kohteista tulevan paljon tarjouksia ja hinnoissa voi olla yllättävän isoja eroja.

Metsänhoitoyhdistyksen toimeksiantokaupoissa yksi valtti on katkontavertailu.

– Katkonnassa on eroja ja pituudet kääntävät monesti tarjouksia eri järjestykseen. Tulos riippuu aina kohteen puustosta. Oikein järeissä kohteissa katkonnan vaikutus on pienempi.

Vallan mukaan metsänomistajilla on pääsääntöisesti tahto pitkäjänteiseen metsän kasvatukseen.

Jatkuvasta kasvatuksesta keskustellaan kohtaamisissa aiempaa enemmän. Valta pitää valinnanvapautta tärkeänä, mutta muistuttaa että lisää tietoa tarvitaan.

– Metsänomistajan pitää tietää, minkälaiseen metsään ja maapohjaan jatkuva kasvatus sopii.

Elina Valtonen korostaa, että paljon on kiinni metsänomistajan omista tavoitteista.

– Kaikki eivät aina halua metsästään maksimaalista tuottoa. Jokaisella on omat metsäarvonsa.