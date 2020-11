Koronavirustilanne on pysynyt rauhallisena Pohjois-Karjalassa

0

Pohjois-Karjalan ja Heinäveden koronavirusepidemia on edelleen perustasolla. Siun soten alueella on todettu kuluvan viikon (vko 45) aikana kolme uutta koronavirustartuntaa. Kaikki tartunnat on todettu karanteenissa olleilla henkilöillä.

Viime viikonloppuna Siun soten alueella todettiin viisi uutta koronavirustartuntaa eri puolilla maakuntaa. Tartunnalle altistuneet henkilöt on tavoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin. Tällä hetkellä tartuntalain mukaisessa karanteenissa on alle 20 henkilöä.

Siun soten toimialueella otetaan tällä hetkellä 100-400 koronatestiä päivässä. Koronatestin vastausten saaminen kestää tällä hetkellä keskimäärin 1–2 vuorokautta.

Koronavirustartunnan saaneilla henkilöillä on ollut usein vain hyvin lieviä oireita. Flunssakauden käynnistyessä onkin tärkeää hakeutua koronatestiin lievissäkin oireissa.

– Testausmääriä on mahdollista lisätä tarpeen mukaan flunssakaudella. Oireiden perusteella koronainfektiota ei voi erottaa muista hengitystieinfektioista, joten on tärkeä hakeutua lieväoireisenakin testeihin, toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Siun sotesta toteaa.

– Hyvä yskimishygienia, käsihygienian ja turvavälien noudattaminen on edelleen tärkeää ja suojaa myös tavallisilta flunssaa aiheuttavilta viruksilta, Kaipiainen jatkaa.

Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueella on voimassa kasvomaskisuositus julkisessa liikenteessä. Kaikissa tilanteissa tulee huolehtia turvaväleistä sekä hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Siun sote suosittelee myös koronavilkun lataamista puhelimiin ja muistuttaa, että suojautuminen influenssaa vastaan rokotteella on tänä vuonna erityisen tärkeää.

Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset on koottu Siun soten verkkosivuille www.siunsote.fi/korona.