Koronatilanne rauhoittui alkuviikolla – Punkaharjulla vielä osa etäopetuksessa

Viime viikolla Itä-Savossa ryöpsähtäneiden koronatartuntojen jälkeen tilanne näyttää toistaiseksi tasaantuneen. Viimeisin tartunta oli keskiviikon tillannetietojen mukaan todettu 30. lokakuuta.

Tartuntoja on viimeisten kahden viikon aikana ollut 16, joista kaksi ulkopaikkakuntalaisilla. Karanteeniin asetettiin viime viikolla yhteensä 250 henkilöä.

Viime viikon tartunnat liittyivät pääasiassa Savonlinnan teatteriin ja Itä-Karjalan kansanopistoon. Kansanopistolla asetettiin kolme opetusryhmää karanteeniin ja siirryttiin kokonaan etäopetukseen 11. marraskuuta saakka.

Kansanopiston rehtori Maija Tenojoki kuvaa etäopetuksen järjestämistä haasteelliseksi, koska opiskelijoiden välineet ja valmiudet ovat erilaisia ja koulutusta on monenlaista.

– Osa opiskelijoista on lähtenyt etäopetuksen ajaksi koteihinsa, osa jäänyt opistolle omiin huoneisiinsa opiskelemaan. Online-opetus tapahtuu tietokoneiden ja älypuhelinten kautta, joillekin taas on jaettu opetuspaketteja ja materiaaleja muuten.

Asuntolaa ei ole suljettu. Myös ruokaravintola palvelee opiston väkeä normaalisti.

Myös Punkaharjun alakoulusta asetettiin karanteeniin kaksi koululuokkaa ja opettajia, yhteensä 50-60 henkilöä.

Rehtori Tiina Matelan mukaan heidän opiskelunsa on sujunut lukujärjestyksen mukaan etäopetuksena.

– Kaupungilla oli tällaisen tilanteen varalta hyvä valmius ja suunnitelma, kiittelee lokakuussa Punkaharjulla työnsä aloittanut Matela.

Myös Savonlinnan Työpaja Telakka jouduttiin sulkemaan 11.11. asti.

Itä-Savon alueella on edelleen voimassa laajennettu maskisuositus. Sosteri suosittelee vahvasti harkitsemaan vierailuja potilaiden luona sairaalan vuodeosastoilla, terveyskeskuksen kuntoutusosastoilla ja palveluasumisen yksiköissä, pois lukien kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat.