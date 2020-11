Savonlinnan kaupungin henkilöstö työskentelee pääsääntöisesti etänä – asiointi ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla

0

Savonlinnan kaupungin henkilöstölle on 2.11. annettu toimintaohje siirtyä pääsääntöisesti etätöihin 16.11. saakka niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Kaupungin henkilöstöllä on aiemmin ollut voimassa suositus, jossa etätyötä on suositeltu tehtävän 3-4 päivää viikossa.

– Koronan leviämisen riski on noussut Savonlinnassa viime viikolla tulleiden positiivisten tapausten myötä, tästä syystä siirrymme pääsääntöisesti etätöihin. Tällä turvaamme palveluidemme ja toimintojemme jatkumisen, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Valtakunnallisesti on voimassa valtioneuvoston 15.10.2020 antama suositus julkisen sektorin työntekijöiden työskentelemisestä etätöissä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat.

– Kaupungin henkilöstöstä noin 100 työntekijää työskentele etätyössä, kertoo henkilöstöpäällikkö Susanna Laine.

Asiakaspalvelu hoidetaan ensisijaisesti puhelimitse

Kaupungintalolla ja muissa kaupungin yhteispalvelupisteissä asiointia suositellaan välttämään. Ensisijaisesti suositellaan ottamaan yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli tapaaminen kuitenkin asian hoidon kannalta on välttämätöntä, kannattaa käynnistä sopia puhelimitse etukäteen. Yhteydenotot tehdään suoraan asiaa hoitavaan yksikköön tai henkilöön.