Luola Events peruu osan loppuvuoden tapahtumista

0

Punkaharjulla Tuunaansaaren luolastoon suunniteltu Luola Events -syksy ei toteudu suunnitellusti. Tapahtuman järjestäjä joutuu perumaan kolme tapahtumaa.

Toteutumatta jäävät konsertit, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Altamullan Road – Johanna Kurkela ja Johanna Iivanainen sekä joulukuulle suunniteltu Arja Korisevan konsertti.

-Voimassaolevat rajoitukset eivät ole tapahtumaperuutusten syynä. Kyseisten konserttien järjestämiseen ei vain ole taloudellisia edellytyksiä vallitsevassa tilanteessa. Tapahtumat joissa ennakkomyynti on sujunut vilkkaammin, säilyvät ohjelmistossa ja tapahtumat pyritään toteuttamaan, tapahtuman järjestäjä kertoo.

Luola Events on pitänyt tapahtumien peruutuskynnystä korkealla ja pyrkinyt toteuttamaan tapahtumat jos suinkin ennakkolipunmyynti on antanut siihen mahdollisuutta. Syksyn aikana luolassa on järjestetty neljä yleisötilaisuutta, järjestelyiden sujuessa mallikkaasti turvaväleineen. Lipunmyynti on rajoitettu koronasäännösten mukaisesti 380 lippuun ja luolan poikkeuksellisen suuret tilat mahdollistavat yleisön väljästi olemisen.

Peruutettaviin tapahtumiin lipun ostaneet saavat lippurahansa takaisin. Jos lippu on ostettu Tiketin verkkosivuilta tai myyntipisteeltä, niin yhteys Tikettiin https://www.tiketti.fi/info

Mikäli lippu on ostettu Harjun Portin myyntipisteeltä, niin palautusta varten tarvitaan tilinumero, lipun/lippujen numerot, nimi ja sähköpostiosoite.

Viimeinen palautuspäivä 31.12.2020. Peruutetun tapahtuman lipun palautuksissa pidätetään lippukohtainen palvelumaksu tai käsittelymaksu.

Seuraava konsertti luolassa on jo marraskuun 6.päivä, kun Mokoma saapuu esiintymään luolaan.

Kalenterissa pysyvät tapahtumat:

6.11. Mokoma

19.12. Oku Luukkainen

31.12. Laura Voutilainen

9.1. Sami Hedberg

Loppuvuodelta peruttavat tapahtumat:

20.11. Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus

4.12. Altamullan Road – Johanna Kurkela ja Johanna Iivanainen

12.12. Arja Koriseva