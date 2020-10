Sosterin alueella on todettu viisi uutta positiivista koronavirustartuntaa

0

Sosteri tiedottaa, että sen toiminta-alueella on todettu viisi uutta positiivista koronavirustartuntaa. Tartuntoja on kahdessa eri ketjussa. Neljä tartuntaa liittyy Savonlinnan teatteriin ja yksi tartunta on todettu Itä-Karjalan kansanopistossa. Savonlinnan teatterin näytöksissä 20.10. alkaen käyneitä kehotetaan seuraamaan vointiaan ja ottamaan herkästi yhteyttä Sosteriin koronavirustestiin pääsemiseksi. Tartuntaketjujen jäljitys on käynnissä.

– Kahteen ketjuun liittyen on noin 60 henkilöä asetettu karanteeniin. Näistä voi tulla vielä lisää tartuntoja, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen sanoo.

Karanteenit jatkuvat tämän hetken tiedoilla 6.11. saakka.

Epidemiatilanne Sosterin alueella on edelleen perustasolla. Laajennettu maskisuositus on voimassa Sosterin alueella, eli Savonlinnan kaupungissa sekä Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kunnissa.

Laajennetun suosituksen mukaisesti maskia tulee käyttää lukioissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Maskia tulee käyttää aina myös julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, jos lähikontakteja ei voi välttää.