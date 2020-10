Lukijan mielipide: Puruvesi – tuhon tiellä!

0

Kiitos emeritusprofessori Jukka Pennaselle erinomaisesta ammattimiehen kirjoituksesta Puruvesi-lehdessä 17.9.2020 koskien norppaa ja kalastuskieltoa Puruvedellä.

Surullista todella on se, että norpan suojelijat ja niiden mukana kalastuksesta vastaavat viranomaiset ovat unohtaneet, tahallaan, luonnon normaalin kiertokulun ja vuosisataiset perinteet ja näillä rannoilla asuneiden ihmisten kulttuurin, joka pitkälti on perustunut järveen ja järvestä saatavaan kalaan ympäri vuoden, niin kuin Pennanen toteaa.

Tosiasia tietenkin on, että väestö näilläkin rannoilla on vanhentunut ja sen myötä mahdollisuus kalastamiseen entiseen malliin on vähentynyt. Kun verkkokielto on voimassa parhaana kalastusaikana keväällä, ovat kalastajat veneineen hävinneet lähes kokonaan maisemastamme yhtä tai kahta venettä lukuun ottamatta muikun kutuaikaan loka-marraskuun vaihteessa.

Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että kaikki kalat, niin muikku, ahven, särki, lahna ja haukikin elää vain lyhyen aikaa, noin 4-6 vuotta. Jos sitä ei pyydystetä pois, se kuolee ja painuu pohjasyvänteisiin mätänemään metrin kerroksina ja siten saastuttaa järveä muiden tekijöiden lisäksi entisestään.

Kieltojen sijaan kalastuksesta vastaavien viranomaisten (ely-keskus) tulisi kannustaa ja opettaa nuorisoa kalastamaan ja syömään kotimaista kalaa.

Kalastaminen ja kalan käsittely ja siitä ruuan valmistus on raskasta, taitoa vaativaa ja aikaa vievää puuhaa. Nykyihminen kiireineen ja älypuhelimineen ei ehdi eikä ole kiinnostunut kalastuksesta eikä erinomaisen lähiruoan hankkimisesta.

Mieluiten ostetaan marketin tiskiltä norjalaista lohta, joka on kasvatettu antibioottien avulla Chilen vesillä ja lennätetty sieltä Thaimaahan leikattavaksi ja sieltä edelleen markettien tiskeille ainakin kaksi viikkoa maailmaa kiertäneenä. Mahtavaa ja mikä hiilijalanjälki kotoiseen kalaan verrattuna.

Kalastuksen osalta puuttuisin toiseen asiaan niin Puruveden kuin muidenkin järvien osalta. Vierailin päivänä muutamana Rauvanniemellä Karjalaisen Osmon luona. Jutellessamme hän äkkiä tokaisi: oletko muuten nähnyt tänä kesänä rantamaikkia (mutua) kotirannassasi. Äkkinäisesti tokaisin, että eipä ole näkynyt.

Asia jäi kuitenkin vaivaamaan mieltäni ja iltasella rantaterassilla istuessani ryhdyin kelaamaan asiaa mielessäni. Pikkupojasta lähtien olen kalastanut kesäongella hyvinkin monissa järvissä rannoilta ja veneestä. Aina on onki antanut riittävästi ahventa ja särkeä syötäväksi.

Kun vuonna 2004 muutimme Puruveden rannalle, saattoi Savisaaren sillalta saada kesäongella juhannuksen tienoilta lähtien hyvät soppa-ahvenet, milloin niitä tarvittiin. Kun nyt rupean muistelemaan, lähes viiteen vuoteen ei sillalta ole tullut soppakaloja yrityksistä huolimatta.

Mistäpä moinen johtuu? Pitemmän aikaa olen äkkinäisesti tokaissut, että katsokaa järven pintaa tyynellä säällä, sen paremmin asiaa pohtimatta.

Nyt kun istun rantaterassilla täysin tyynen veden äärellä, voin todeta hätkähdyttävän tosiasian: ei minkäänlaista ötökkää, perhosta tai muuta pienelävää ole veden pinnalla, vain muutama vesikirppu etsiskelee toistaan, ei muuta!

Aikanaan veden pinta oli täynnään kaikenmoista ötökkää, joita pienet kalat, rantamaikki ynnä muut söivät. Vähän suuremmat kalat tulivat rannoille syömään pikkukaloja ja vielä suuremmat kalat syömään suuria kaloja, joten rantavesissä oli elämää ja kaloja yllin kyllin.

Nyt kun syötävää ei järven pinnalla ole, muuta kuin peilikirkas veden kalvo, ei tietenkään ole kalojakaan. Ne ovat häipyneet syvyyksiin hottamuikku mielessään.

Verkkokieltojen ja rajoitusten sijaan päättäjien ja meidän kansalaistenkin pitäisi keskittyä entistä enemmän luonnon monimuotoisuuden kehittämiseen, ympäristömyrkkyjen vähentämiseen, lentämisen rajoittamiseen, veden korkeuden vakiinnuttamiseen ainakin Puruvedellä ja ”roskakalojen” pyydystämiseen kaikista alueen järvistä tarhaajien tarpeisiin, jolloin mereltä kuljetetun silakkarehun hiilijalanjälki vähenee.

Tärkeintä kuitenkin on, että me kansalaiset, niin nuoret kuin vanhatkin ryhdymme vaatimaan ja syömään kotimaista kalaa, lähiruokaa parhaimmillaan.

Hannu Nieminen

arkkitehti

eläkeläinen

kotitarvekalastaja