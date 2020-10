Kirkkomusiikkiviikolla laaja kattaus – Gospelgaala tuodaan myös Savonrannan kirkkoon

0

Savonlinnan Kirkkomusiikkiviikko esittelee kirkkomusiikin laajaa kirjoa tuttuun tapaan lokakuun viimeisen viikon ajan.

Ohjelmassa on tänä vuonna kaksi messua, kanttoreiden G7-lauluryhmän Gospelgaala 2 sekä sopraano Mari Karjalaisen ja baritoni Heikki Kilpeläisen konsertti, jossa kuullaan oratorioaarioita ja muuta kirkkomusiikkia. Viikon päättää Savonlinnan Orkesteri, solistinaan basso Matti Turunen.

Viikko alkaa urkumessulla Savonlinnan Tuomiokirkossa su 25.10. klo 10. Urkumessu on ehtoollisjumalanpalvelus, jonka musiikki koostuu lähes yksinomaan urkujensoitosta. Messu noudattelee muuten tavanomaista ehtoollisjumalanpalveluksen järjestystä puhuttuine osineen ja ehtoollisen viettoineen.

Kyseessä on perinteisesti yhden säveltäjän säveltämä kokonaisuus, yhteen nivoutuva sarja yleensä pienehköjä urkukappaleita. Urkuri Minna Raassina on koostanut MMXX -kokonaisuuden kuitenkin eri aikakausien ja eri säveltäjien teoksista.

Urkumessut olivat suosittuja erityisesti 1600-1700-luvuilla Ranskassa. Urkumessu MMXX sisältää osia myös tuolta genren kukoistuskaudelta. Messun liturgina toimii Jani Lamberg ja avustavana pappina Sammeli Juntunen.

ESMO ry eli Etelä-Savon musiikkiteatteri- ja oopperayhdistys tuo Kirkkomusiikkiviikolle sopraano Mari Karjalaisen ja baritoni Heikki Kilpeläisen, jotka esittävät pianotrion kanssa oratorioaarioita ja muita kirkkomusiikin helmiä. Esitys on Tuomiokirkossa ma 26.10. klo 18.

Viime vuoden kirkkomusiikkiviikolla kuultu Gospel-gaala keräsi runsaasti kehuja ja kiitoksia. Nyt tuo useassa kirkossa kiertänyt kokonaisuus saa jatkoa, kun gospelryhmä G7 tuo ilmoille Gospel-gaala 2:n.

Ohjelmassa on tuttujen klassikoiden lisäksi muun muassa musikaalimusiikkia ja genren rajojakin kokeillaan. Gospel-gaala 2 muistaa rakastettuja taiteilijoita: ohjelmassa ovat kappaleet Katson sineen taivaan (san. Vexi Salmi) sekä Enkeleitä toisillemme (san. ja säv. Jope Ruonansuu).

Gospel-gaala kuullaan ti 27.10. klo 18 Savonrannan kirkossa ja to 29.10. Savonlinnan Tuomiokirkossa.

Pyhäinpäivän tilaisuuksissa muistetaan poisnukkuneita. Tilaisuudet järjestetään pääasiassa ulkona, poikkeuksena Ahvensalmen kappelissa vietettävä Sinua en unohda -hetki sekä tuomiokirkon iltamusiikki. Tuomiokirkossa iltamusiikissa la 31.10. klo 18 luetaan vuoden aikana siunattujen nimet.

Kirkkomusiikkiviikon päätöspäivänä su 1.11. vietetään ensin messu klo 10 tuomiokirkossa. Pyhäpäivä on aiheeltaan uskonpuhdistuksen muistopäivä. Päivän innoittamana messun musiikki on pääasiassa reformaatioajalta.

Messun saarnana nähdään kirkkoherra Sammeli Juntusen käsikirjoittama näytelmä, joka sijoittuu Lutherin ajan Saksaan. Kanttoreina messussa ovat johtava kanttori Minna Raassina ja kirkkomuusikko-nuorisotyöntekijä Pia Rask. Sammeli Juntunen toimii liturgina ja avustavana pappina Leena Paintola.

Sunnuntai-iltana klo 19 viikon päätöskonsertissa Savonlinnan Orkesterin solistina laulaa kanttorinakin tunnettu basso Matti Turunen.

Konsertin ohjelmistossa on virsiä ja hengellisiä lauluja sekä orkesteriteoksia Joonas Kokkoselta, Robert Kajanukselta, Jean Sibeliukselta, Arvo Pärtiltä ja Edvard Griegiltä. Savonlinnan Orkesteria johtaa Kari Kropsu.

Uutta tänä vuonna on se, että kaikki Tuomiokirkon konsertit ovat kuunneltavissa myös suorina nettiradiolähetyksinä osoitteessa savonlinnanseurakunta.fi.

– Kirkkomusiikkiviikon tunnelmaan pääsee siis myös kotona, jos ei esimerkiksi koronatilanteen takia voi tulla konserttiin paikan päälle, vinkkaa tiedottaja Anna-Kaisa Mannonen.

Kaikissa seurakunnan tapahtumissa noudatetaan voimassa olevaa suositusta maskien käytössä. Tuomiokirkon maksimivierasmäärä on 260 ja Savonrannan kirkon 200.

Viikon ohjelma

Su 25.10. klo 10 Urkumessu MMXX

Savonlinnan Tuomiokirkossa,

Urkurina Minna Raassina. Vapaa pääsy.

Ma 26.10. klo 18

Oratorioaarioita ja muuta kirkkomusiikkia

Savonlinnan Tuomiokirkossa

Mari Karjalainen, sopraano, Heikki Kilpeläinen,

baritoni. Pianotrio. Vapaa pääsy, ohjelma 20 €

Gospel-gaala 2

Ti 27.10. klo 18 Savonrannan kirkko

to 29.10. klo 18 Savonlinnan Tuomiokirkko

G7: Minna Malinen, Maria Padatsu, Minna Raassina,

Katariina Kokkonen, Pia Rask ja Sauli Rissanen, laulu.

Aki Padatsu, basso, Joel Järvensivu, rummut ja

Mika Siekkinen, musiikinjohto ja piano.

Vapaa pääsy, ohjelma 20 €

La 31.10. Pyhäinpaivän tilaisuudet

”Sinua en unohda”

klo 13 Ahvensalmen kappelissa.

Kanttori Kari Pykäläinen, pastori Per Lindblad

klo 14.30 Varparannan hautausmaalla

Kanttori Kari Pykäläinen, pastori Per Lindblad

klo 15 Talvisalon hautausmaalla

Kanttori Minna Raassina, pastori Tero Tyni

klo 15 Pääskylahden hautausmaalla

Kanttori Maria Padatsu, pastori Antti Rahikainen.

klo 18 Iltamusiikki Tuomiokirkossa

luetaan vuoden aikana siunattujen nimet.

Kanttori Katariina Kokkonen,

kappalainen Jani Lamberg.

Su 1.11. klo 10

Uskonpuhdistuksen muistopäivän messu

Savonlinnan Tuomiokirkossa

Musiikkia reformaatioajalta, kanttoreina Minna

Raassina ja Pia Rask. Saarnana Luther-näytelmä,

käsikirjoitus: Sammeli Juntunen

Su 1.11. klo 19

Kirkkomusiikkiviikon päätöskonsertti

Kuin Taivaisiin

Savonlinnan Tuomiokirkossa

Savonlinnan Orkesteri, joht. Kari Kropsu, solistina Matti Turunen.

Liput 20 € / 10 € opiskelija ja lapsi (alle 16 v.), käteinen ja korttimaksu (debit).