Savonlinna kutsuu etätöihin uudella konseptilla

Savonlinnan etätyötarjontaa tuodaan nyt uuden konseptin voimin kootusti esille.

Savonlinna Live! -hanke yhdessä Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n, Savonlinnan kaupungin ja alueen matkailuyrittäjien kanssa on luonut Saimaa Konttori Savonlinna -konseptin. Konseptin tavoitteena on houkutella Savonlinnaan yksityisiä etätyöläisiä, yrityksiä sekä tiimejä, joille monipaikkainen työnteko ja etätyöskentely on houkutteleva mahdollisuus.

Kaikki kaupungin etätyöskentelyyn liittyvä palvelutarjonta on löydettävissä Saimaa Konttori Savonlinna -sivustolta. Sivustolla esitellään yksittäisiä mökkikohteita luonnon helmassa, mökkikyliä sekä vaihtoehtoja etätyöskentelypaikoiksi Savonlinnan keskustassa. Kaikissa kohteissa on tarjolla etätyöskentelyn mahdollistava verkkoyhteys ja käytettävissä on erilaisia lisäpalveluita kohteesta riippuen. Lisäksi viipymään voi halutessaan yhdistää erilaisia luonto- ja elämyspalveluita, joita sivustolla esitellään. Sivusto täydentyy koko ajan.

Tutustu Saimaa Konttori Savonlinnaan osoitteessa visitsavonlinna.fi/workatsavonlinna.

Etätyöstä ja monipaikkaisen työnteon mahdollisuuksista voi tiedustella myös puhelimitse puh. 044 417 4984.