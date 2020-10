Enonkoski uudisti kotisivunsa – enemmän sisältöä ja käyttömukavuutta asukkaille, loma-asukkaille, yrityksille ja matkailijoille

0

Moni on jo huomannut, että Enonkosken kunnan kotisivut ovat syksyn aikana uudistuneet.

– Kokonaisuus on entistä sivustoa selkeämpi. Suunnittelussa lähtökohtana oli käyttäjät, eli kuntalaiset, loma-asukkaat ja matkailijat, kunnanjohtaja Minna Laurio kertoo.

Kotisivujen ensimmäinen sivu vie käyttäjän Koloveden maisemiin. Pääsivun yläpalkissa palvelut ja tärkeät tiedot on ryhmitelty käyttäjäryhmittäin. Entistä paremmin esiin nousevat tapahtumat, yhteystiedot ja ajankohtaiset asiat.

Kunnan päätöksentekoon liittyvät esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät kuntaa esittelevän otsikon alta tai haun avulla.

Tärkeä osa kunnan kotisivuja on elinkeinoelämää ja palveluja koskeva osio. Se on saanut uudistuneella sivustolla oman otsikkonsa, jonka alle on kerätty elinkeinotoimen palvelut, palveluhakemisto, maaseututoimi ja hankkeet.

– Yrityshakemisto vie Savonlinnan yrityspalvelujen sivuille. Mahdollisesti myöhemmin saamme yrityspalvelut näkymään suoraan kunnan omilta verkkosivuilta, Laurio sanoo. Hän toivoo, että yritykset pitäisivät tietonsa ajan tasalla, olivat tiedot sitten Savonlinnan yrityspalvelujen sivustolla tai kunnan omalla sivustolla. Ajan tasaisten tietojen avulla asiakkaat ja palvelujen käyttäjät löytävät oikean toimijan luo.

EU-lainsäädännössä tuli syyskuun alussa voimaan uusi saavutettavuusdirektiivi ja kunnan uudet kotisivut täyttävät direktiivin vaatimukset.

– Tämän johdosta esimerkiksi näkövammaiset pystyvät lukemaan Enonkosken kunnan kotisivuja omalla lukulaitteellaan, Laurio sanoo.

Kotisivujen uuden ilmeen teknisestä toteutuksesta vastaa savonlinnalainen viestintäalan yritys Digitaali ja sisällön on tuottanut kunnan henkilöstö. Kotisivut päivittyvät jatkuvasti ja käyttäjät voivat myös osallistua sisällön tuottamiseen ja muokkaamiseen omilla toiveillaan ja huomautuksillaan.

– Sivuista kannattaa antaa palautetta, että niitä voidaan muokata toimivammiksi, kunnanjohtaja sanoo.

Toistaiseksi kunnan kotisivut ovat ainoastaan suomen kielellä, mutta eri kieliversiot saadaan käyttöön myöhemmin.