Polttoainejakelu jatkuu Enonkoskella – Café Enonkoski -yrittäjä lupaa uutta toimintaa

0

Korttiautomaatin tekniset ongelmat ovat olleet viime viikkoina hankaluutena Cafe Enonkosken polttoainejakelun pisteellä Enonkoskella.

Yrittäjä Pasi Pekkonen pahoittelee viime viikkojen ongelmia, mutta kertoo, että seteleillä bensaa, dieseliä ja polttoöljyä on saanut ostettua keskeytyksettä.

Yrittäjän mukaan polttoaineenjakelupisteelle asennettiin keskiviikkona uusi korttiautomaatti, minkä johdosta kortilla maksamisen ongelmat loppuvat. Asemalla uusitaan myös mittarit ja pistoketelineet.

Enonkosken ainoalta polttoaineenjakelupisteeltä saa jatkossakin tankattua 98- ja 95 -bensiiniä, dieseliä sekä polttoöljyä. Maksaminen tapahtuu kortilla tai seteleillä.

Cafe Enonkosken kahvila- ja lounasravintola sulki ovensa kesän lopulla. Yrittäjä perusteli palvelun loppumista monialaisen yrityksen kiireillä, joista ei riittänyt resurssia ylläpitämään kahvila- ja ravintolatoimintaa Enonkoskella.

Cafe Enonkosken tiloissa on ollut kunnan ympärivuotinen infopiste, jonka sähköinen ilmoitustaulu ja esitetelineet ovat olleet maksutta paikallisten yritysten käytössä. Yhteistyösopimus infopisteen ylläpidosta on nyt kunnan kanssa purettu.

Pasi Pekkonen kertoo, että paikkaa ei ole tarkoitus kokonaan lopettaa, vaan yrityksellä on suunnitelmansa Cafe Enonkosken suhteen.

– Kyllä sinne on elämää tulossa joko omana toimintana tai ulkoistettuna.