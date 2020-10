Influenssarokottaminen on alkanut Sosterissa ja Siun sotessa rokotukset käynnistyvät viikolla 43

0

Influenssarokottaminen tapahtuu Sosterissa tänä syksynä vain ajanvarauksella. Asiakas voidaan rokottaa joko muun asioinnin yhteydessä terveysasemilla, neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, keskussairaalassa – tai vastaavasti erillisellä rokotusajanvarauksella.

Influenssarokote on ilmainen kaikille 65 vuotta täyttäneille ja riskiryhmille sekä heidän lähipiirilleen. Ajanvarausaikoja on tarjolla pitkin syksyä sekä erityisesti viikolle 47. Rokotteen ottaminen on tänä syksynä erityisen tärkeää.

-Suosittelemme rokotusta ihan kaikille, sillä koronan ja influenssan samaan aikaan sairastaminen lisää vakavan taudin riskiä huomattavasti, terveyskeskusten vastaanottotoiminnan osastonhoitaja Mia Luukkainen Sosterista korostaa.

-Rokotukselle on turvallista tulla. Ajanvarauksella turvaamme jokaiselle rokotuksella kävijälle turvavälit ilman jonottamista, neuvoloiden osastonhoitaja Anna-Maija Huttunen Sosterista sanoo.

Rokotusajan voi varata verkossa Sosterin sähköisessä asiointipalvelussa, puhelimitse influenssarokotteen erillisestä ajanvarausnumerosta tai neuvoloiden keskitetystä ajanvarauksesta.

Jos ei ole oikeutettu ilmaiseen rokotteeseen, rokotteen voi ostaa apteekista lääkärin reseptillä ja ottaa mukaan asioinnille tai varata erillisen ajan rokotuksen pistämistä varten. Rokotukseen tulee ottaa mukaan KELA-kortti sekä mahdollinen rokotus- tai neuvolakortti.

– Jos hankit itse rokotteen, kätevimmin saat sen, kun jätät Sosterin sähköisessä asioinnissa sähköisen reseptipyynnön.

Uusi käytäntö tänä vuonna on, että päiväkoti-ikäiset lapset rokotetaan syksyn aikana päiväkodeissa. Lastenneuvolan terveydenhoitajat sopivat rokotusajankohdat yhdessä päiväkotien kanssa.

Siun soten alueella influenssarokotukset käynnistyvät viikolla 43 ja koronavirusepidemian vuoksi ne tehdään ajanvarauksella.

– Influenssarokotuksia oli jo viime vuonna tarjolla ajanvarauksella, ja ne olivat hyvin suosittuja. Tänä vuonna toimitaan viime vuoden hyvien kokemusten pohjalta ja kaikki aikuisten rokotukset järjestetään ajanvarauksella. Ajan voi varata verkossa tai puhelimitse, kertoo ylihoitaja Katja Ahonen Siun soten terveysasemilta.

Siun soten verkkoajanvaraus on uudistunut alkuvuonna ja sen käyttäminen on entistä helpompaa. Terveysasemien verkkoajanvaraus löytyy sivulta www.siunsote.fi/ajanvaraus.

Verkkoajanvarauksessa valitaan kunta, jonka toimipisteeseen ajanvaraus halutaan tehdä, ja valikosta haetaan palveluksi influenssarokotusaika. Verkkoajanvarauksen kautta löytyvät myös neuvolaikäisten lasten sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon rokotusajat.

Verkkoajanvarausta suositellaan ensisijaisena tapana varata aika influenssarokotukseen, mutta puhelimitsekin se onnistuu. Ajan voi varata soittamalla terveysaseman ajanvaraus- ja neuvontanumeroon. Tiimimalliin siirtyneiden terveysasemien asiakkaat voivat soittaa myös omalle yhteyshenkilölleen.

– Koronatilanteen takia terveysasemien puhelinpalveluissa on aika ajoin ruuhkaa, ja tyypillisesti puhelinpalvelut ovat ruuhkaisimmillaan aamupäivisin. Jos ajanvarausta ei ole mahdollista tehdä verkossa, rokotusajasta kannattaa soittaa mieluummin iltapäivällä ja jättää takaisinsoittopyyntö, toivoo Ahonen.

Lasten ja nuorten influenssarokotukset järjestetään entiseen tapaan neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Neuvolaikäisten lasten influenssarokotuksiin ajan voi varata verkossa tai neuvoloiden puhelinpalvelusta. Koululaisten ja opiskelijoiden rokotukset alkavat loka–marraskuun vaihteessa ja niistä tiedotetaan tarkemmin koulun kautta.

Siun soten palvelujen piiriin kuuluville ikäihmisille rokotukset tarjotaan kotihoidossa, hoivakodeissa ja terveyskeskussairaaloissa.