Kaksi viikkoa kestänyt Itä-Karjalan kansanopiston sulku on päättynyt

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus päätti tänään 14.10.2020 purkaa päätöksen, jolla Itä-Karjalan kansanopisto suljettiin kaksi viikkoa sitten koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Koronaviruksen tartuntaketju on saatu tukahdutettua ja kansanopisto voi toimia jälleen normaalisti.

– Kaksi viikkoa on kulunut taudin toteamista, sulkupäätöksestä sekä altistuneiden karanteenin alkamisesta. Samalla koronaviruksen itämisaika on kulunut, eikä tapaukseen liittyen ole tullut uusia tartuntoja. Nopealla reagoinnilla onnistuttiin välttämään tartuntojen leviäminen, vs. johtajaylilääkäri Veikko Karvanen sanoo.

Opisto suljettiin sen jälkeen kun siellä oli 30.9.2020 varmistunut koronavirustartunta yhdellä henkilöllä. Tapauksen vuoksi Sosteri joukkotestasi 1.10.2020 noin 130 henkilöä, joukkotestauksessa varmistui 2.10.2020 yksi uusi tartunta.