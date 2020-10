Taitava Me järjestää nuorille syyslomalla tubetusta ja mukavaa menoa

0

Syyslomalla ei tarvitse tylsistyä vaan voi ottaa osaa mukavaan menoon. Taitava Me järjestää yhteistyössä Savonlinnan Ohjaamon ja nuorten palvelujen kanssa nuorisotilan ydinkeskustaan. Nuoret ovat tervetulleita viettämään aikaa linja-autoasemalle keskiviikkona 21.10. klo 14.00–17.00 Syystube ja lomanuokkari -tapahtumaan. DJ:t Aerox ja Aito tahdittavat menoa ja tubetähti Deata on tavattavissa Meet & Greet -pisteellä.

Tunnettu tubettaja Deata eli Mikael Hertell on tehnyt Youtube -kanavalleen videoita ja paljon erilaista sisältöä esimerkiksi peleihin, musiikkiin ja erilaisiin aiheisiin liittyen. Deata on suosittu ja rohkea tubettaja, joka pistää itsensä likoon. Syyslomaviikon tapatumapäivänä hän vetää Meet & Greet -keikan lisäksi Taitava Me Tube Workshopia kaikille tubettamisesta kiinnostuneille Savonlinnan Kulttuurikellarilla. Tube Workshop on maksuton ennakkoon ilmoittautuneille ja vähintään 16 vuotta täyttäneille osallistujille. Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautuminen Tube Workshopiin taitava.me -sivulla.

Jos tubettaminen, piirtäminen tai uusien harrastusten kokeileminen kiinnostaa, kannattaa vierailla osoitteessa taitava.me. Taitava Me on tänä syksynä alkanut nuorten työpajahanke, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan uutta ja kehittymään harrastuksissa alan ammattilaisten opastuksella. Taitava Me -pajat ovat osallistujille maksuttomia ja sopivat 16–29-vuotiaille. Hanke myös kerää aktiivisesti ideoita Savonlinnan alueen nuorilta, jonka pohjalta luodaan uutta toimintaa. Taitava Me -toiminnan taustalla on Savonlinnan kesäyliopiston hanke, jota rahoittavat Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ESR – kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – ohjelma ja Savonlinnan kaupunki.

Tapahtumassa ja työpajoissa noudatamme viranomaisten koronaohjeistusta. Tubettaja Deatan Meet & Greet -tapaamiseen osallistuminen ainoastaan maskin kanssa.