Savonlinnan maakuntamuseon ensimmäinen Museo-live ensi lauantaina

0

Savonlinnan maakuntamuseo on aloittamassa jälleen uuden perinteen. Vuoden alussa järjestettiin Savonlinnan Kulttuurikellarilla ensimmäinen Museoklubi ja nyt saa vuoronsa ensimmäinen Museo-live.

Lauantaina 17.10.2020 maakuntamuseolla vietetään virtuaalista ITE-päivää, jota voi seurata vaikka omalta kotisohvalta käsin. Päivän aikana muistellaan ITE Saimaalla -hankkeen tuloksia, puhutaan ITE-juhlavuoden ja vuoden ITE-taiteilija -nimitysten merkityksistä, keskustellaan ITE-taiteen roolista Saimaa-ilmiössä ja luonnollisesti vastataan kysymyksiin ”Mitä ITE-taide on ja kuka on ITE-taiteilija?”. Ohjelman eri osioissa mukana ovat mm. vuoden ITE-taiteilija Paula Huhtanen, alueen ITE-taiteilijoita ja Saimaa-ilmiö -hankkeen aluekoordinaattori Veera Kolehmainen.

Vuosi 2020 on ITE-taiteen 20-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden kunniaksi Savonlinnan maakuntamuseossa on esillä ITE KARHU -näyttely, joka on toteutettu yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton ja Ilomantsin Karhufestivaalin kanssa. Riihisaaren museorakennuksen remontin ajan Nälkälinnanmäen entisessä kirjastorakennuksessa toimiva Savonlinnan maakuntamuseo striimaa yhteistyökumppaninsa Yhdessä Itä-Savossa -hankkeen kautta ITE-päivän kaikkien nähtäville. Tarkempi striimauslinkki ilmoitetaan lähempänä tapahtumaa Riihisaaren kotisivuilla.

Savonlinnan maakuntamuseo on avoinna normaalisti klo 10-17 (normaalit pääsymaksut). Museo-live klo 11.30 – 15.30. ITE Karhu -näyttely on esillä 25.10.2020 asti.

ITE-päivän toteuttavat yhteistyössä Savonlinnan Maakuntamuseo, Maaseudun Sivistysliitto, Ilomantsin Karhufestivaali sekä striimauksesta vastaava Yhdessä Itä-Savossa -hanke / Savonlinnan Seudun Kolomonen ry.