Makkolan luomutilalla tarjontaa on moneen lähtöön. Isännän ja emännän osaaminen ulottuu myös maatalouden ulkopuolelle. Nyrhisten perheeseen kuuluu myös kaksi lasta: 3-vuotias Tyyne ja 5-vuotias Martta. Tyrnäväläisiä maatiaiskanoja on Makkolan luomutilalla noin 80 kappaletta. Joukkoon mahtuu myös säyseä luonteinen kukko, joka temppuilunsa ansiosta on saanut nimekseen Agility-kukko.