Liikenne Plussa: Käytetyt tasasivat vaikeaa kevättä – kauppiaiden mukaan vaihtoautoista on pulaa, uusien autojen kauppa jää viime vuodesta

Kun koronavirus iski maaliskuussa, autokaupan bisnes pysähtyi kuin seinään. Syksyyn tultaessa kauppa on elpynyt, mutta huolenaiheita yhä on.

– Tulevasta talvesta saattaa tulla melko hiljainen, jopa pelottavan hiljainen.

Näin sanoo kiteeläisen Auto-Konetalo Waschko Ky:n toimitusjohtaja Timo Waschko, joka ollut mukana autokaupan alalla ainakin neljän vuosikymmenen ajan.

– Maaliskuussa kauppa pysähtyi kokonaan. Se piristyi kesän aikana, ja nyt syksyn tullen jälleen ollut havaittavissa notkahdusta.

Waschkon firma myy yksinomaan käytettyjä autoja, ja kauppiaan mukaan parhaiten käyvät kaupaksi tällä hetkellä 1 000–5 000 euron hintaiset bensiinikäyttöiset perheautot.

– Asiakkaani eivät tällä hetkellä halua satsata suuria summia autoihin, vaan hieman edullisemmallakin voi ajonsa hoitaa, hän miettii.

Savonlinnan ja Mikkelin seuduilla operoivat autokaupat ovat niin ikään hieman odottavalla kannalla.

Koronatartuntojen kääntyminen kasvuun saattaa vaikuttaa ihmisten kulutuskäyttäytymiseen.

Ajan Vaunu Oy:n myyntipäällikkö Janne Ojasalo Savonlinnasta sanoo, että kauppa alkoi uudelleen koronashokin jälleen toukokuussa, ja kesäkuukaudet ovat olleet viime vuotta parempia.

– Uusien autojen kauppa on käynyt hieman huonommin, mutta käytettyjen kauppa on käynyt hyvin, ja käytettyjen autojen varastot ovat aika pieniä.

Käytettyjen autojen vilkas kauppa on tasannut heikkoa uusien autojen myyntiä. Tosin nyt monissa liikkeissä on sama pulma: kun uusien autojen kauppa ei tuo vaihdokkeja, käytettyjen varastot ovat jopa vähissä.

Janne Ojasalo uskoo, että varsinkin käytettyjen autokauppa jatkuu hyvänä, tosin tällä hetkellä kehitystä on vaikea ennustaa, koska koronatilanne on mennyt huolestuttavaan suuntaan.

– Hyvistä käytetyistä autoista on tällä hetkellä pulaa, ja niiden hintataso on pysynyt hyvällä tasolla, jopa aavistuksen noussut.

Ajan Vaunu myy Savonlinnan seudulla uusina autoina Skodan lisäksi Suzukia, Subarua, Hyundaita ja Isuzua. Mikkelissä se edustaa Skodaa. Lisäksi Mikkelissä samaan konserniin kuuluvan Autoarinan uudet merkit ovat Peugeot, Citroen, Subaru, Suzuki, Hyundai ja Isuzu.

Etelä-Savon Auto Oy:n myyntipäällikön Jarkko Parkkisen mukaan korona aiheutti sen, että maaliskuun alusta tuli myyntinotkahdus, joka muutti yrityksessä toimintamalleja. Se alkoi markkinoida autojen kotiintoimituspalvelua, joka löikin hyvin itsensä lävitse Etelä-Suomea myöten.

– Paljolti sen palvelun ansiosta käytettyjen autojen kauppa elpyi nopeastikin, ja mentiin maalis- ja huhtikuu alle aiemmin myynnin, mutta kesäkuun jälkeen alkoi nousu, ja heinäkuussa teimme jo kaikkien aikojen myyntiennätyksen Etelä-Savon Autossa ja Savon Autokeskuksessa.

Käytettyjen autojen kaupan Parkkinen sanoo käyneen normaalilla tavalla, ja uusissa autoissa jäädään alle viime vuoden lukemien.

– Toki keväällä notkahdus tapahtui, ja tehtaat ilmoittivat kiinnioloistaan. Myös uusien autojen kauppa on kevään jälkeen elpynyt suht hyvälle tasolle. Viimevuotisiin lukuihin ei päästä, mutta lähellä normaalia elämää ollaan.

– Meitä auttaa se, että meillä on uudet mallit, ja Toyota jyllää ykkösenä rekisteröinnissä.

Osuuskauppa Suur-Savo -konserniin kuuluvat Etelä-Savon Auto ja Savon Autokeskus Oy. Edellisen päämerkki on Toyota ja jälkimmäisen Mercedes Benz, Nissan ja Opel.

Parkkinen luottaa autokaupan tulevaisuuteen, ja hänen mukaansa siitä kertoo esimerkiksi se, että Osuuskauppa Suur-Savo rakentaa Savonlinnan Mertalan alueelle kokonaan uuden autokaupan.

Kun lisäksi Mertalan Neste-huoltoasema siirtyy osuuskaupan omistukseen ja alueella on ennestään S-Market, Parkkinen uskoo kokonaisuuden olevan hyvin vetovoimainen. Autokauppa valmistuu vuoden 2021 syksyllä.

Viime vuonna Suomessa myytiin noin 115 000 uutta henkilöautoa. Autokauppiaat laskevat, että tänä vuonna saatetaan päästä 85 000 – 90 000 myytyyn autoon. Pudotusta viime vuoteen voi tulla 30 prosenttia.

– Koko loppukevät ja kesä olivat vaihtoautokaupan osalta hyvää, mutta kun uusien autojen kauppa on käynyt huonosti, niin myytävää vaihtoautokantaa on ollut selvästi vähemmän. Vaihtoautojen varastot ovat pienentyneet voimakkaasti, arvioi Savilahden Auto Oy:n myyntipäällikkö Jouni Mustonen Mikkelistä.

Hän sanoo, että kesästä lähtien uusien autojen kauppa on elpynyt parempaa suuntaan, mutta ala on edelleen kaukana normiluvuista.

– Heinä- ja elokuu olivat jo hyviä uusien autojen myyntikuukausia eli tilauskantoja saatiin kohennettua, ja se antaa toivoa paremmasta. Syksystä on vaikea ennustaa mitään eli millaiseksi pandemia kehittyy.

Savilahden Auto myy uusina autoina Savonlinnassa Wolksvagenia ja Mikkelissä Wolksvagenia ja Seatia.

Sähkö tekee tuloaan

Liikenne Plussan haastattelemat autokauppiaat näkevät, että erilaisten sähköautojen osuus uusien autokaupasta kasvaa koko ajan.

Suosituimpia ovat tällä hetkellä niin sanotut itse lataavat hybridit sekä ladattavat hybiridit. Niissä on sekä sähkö- että polttomoottori. Myös täyssähköjen osuus kasvaa, mutta ei niin vauhdilla Etelä-Savon korkeuksilla.

Etelä-Savon Auton myyntipäällikkö Jarkko Parkkinen sanoo, että sellaisten uusien autojen osuus, joissa ei ole jonkinlaista sähkömoottoria vaikkapa polttomoottorin kaverina, alkaa vähentyä selvästi.

– Itse lataavat hybridit on ylivoimainen ykkönen, ja rinnalle alkaa tulla ladattavia hybridejä. Pikku hiljaa kasvaa täyssähköautojen osuus, mutta niiden tulolle aika ei ole vielä aivan valmis.

Savilahden Auton myyntipäällikkö Jouni Mustosen arvio on, että ladattavien hybridien markkina kasvaa eniten lähitulevaisuudessa.

– Meidän täysin uusi täyssähköauto tuli juuri markkinoille, ja toimipisteisiin on saatu esittelyauto. Kiinnostus on ollut suurta, ja kauppoja on tehty. Sähköautot ovat osa kokonaismarkkinaa, ja ihmisten henkilökohtainen tarve määrittele, mihin vaihtoehtoon he päätyvät.

