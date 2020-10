Syyslomakausi alkaa osassa Suomea maanantaina – Sosteri kehottaa harkitsemaan kontakteja tarkkaan

0

Ensi viikolla alkavat syyslomat osassa maata. Samalla koronavirusepidemia on kiihtynyt selvästi lähes koko maassa. Sosteri kehottaa harkitsemaan tarkkaan fyysisiä kontakteja ja matkustelua syyslomien aikana viruksen leviämisen estämiseksi.

Sosterin alueella, eli Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan alueella, ollaan edelleen epidemiassa perustasolla. Edellinen tartunta on todettu sunnuntaina 4.10.2020. Tartuntaketjut ovat tiedossa, mutta altistuneiden korkean määrän vuoksi alueella on laajennettu maskisuositus voimassa.

– Vaikka meillä positiivisia testituloksia ei ole muutamaan päivään ollut, emme ole Itä-Savossa missään erityisessä suojassa virukselta, vaan jokaisen tulee olla varuillaan, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen Sosterista sanoo.

Huolta herättää koko maan synkkenevä tilanne

THL:n mukaan uusien koronavirustartuntojen määrä Suomessa on lisääntynyt viikoittain merkittävästi. Tautitapausten ilmaantuvuus on jyrkässä nousussa ja positiivisten näytteiden osuus testatuista on jatkanut kasvuaan. Useat sairaanhoitopiirit, muun muassa Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit ovat raportoineet THL:lle olevansa kiihtymisvaiheessa epidemiassa. Vaasan sairaanhoitopiiri on raportoinut leviämisvaiheesta.

-Kehotan kaikkia harkitsemaan tarkkaan matkustelua syyslomakauden aikana, sillä jokainen kontakti lisää taudin tarttumisriskiä, Luukkonen sanoo.

Sosteri arvioi laajennetun maskisuosituksen jatkamista alueella seuraavan kerran 20.10.2020 alueen tautitilannekuvan mukaan.

Karanteenissa pysytään kotona

Koronavirusinfektioon sairastunut määrätään eristykseen ja altistunut karanteeniin. Karanteeni perustuu tartuntatautilakiin ja tarkoittaa terveen, mutta yleisvaaralliselle tarttuvalle taudille altistuneeksi epäillyn henkilön liikkumisvapauden rajoittamista. Karanteenin tarkoituksena on hillitä tartuntatautien leviämistä.

Karanteeniin määrättyjen tulee pysytellä kotona, eikä sen aikana saa olla kontaktissa kodin ulkopuolisten henkilöiden kanssa. Karanteeniin asetetun henkilön perheenjäsenet eivät ole karanteenissa, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa koronavirukseen sairastuneen henkilön kanssa.

– Kaikkien, joilla ilmenee lieviäkin koronavirukseen sopivia oireita, tulee ottaa yhteyttä Sosteriin koronavirustesteihin pääsemiseksi, Luukkonen muistuttaa.

Savonlinnan alueen jätevesissä on THL:n testauksissa havaittu koronavirusta

THL kartoittaa koronaviruksen esiintymistä Suomen jätevesissä. THL on tiedottanut Sosteria, että ensimmäisen kerran nyt myös Savonlinnan alueen jätevesissä on havaittu koronavirusta.

– Löydös on odotettu ja se on linjassa sen kanssa, että meillä on todettu useampia uusia koronavirustartuntoja viime viikolla, Luukkonen sanoo.