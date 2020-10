Sosterin alueella ei toistaiseksi uusia tartuntoja – Siun soten alueen tartuntaketjujen selvitystyö jatkuu

0

Edellinen tartunta Itä-Savon alueella on sunnuntailta 4.10.2020. Koronavirustaudin epidemiatilanne on edelleenkin perustasolla Itä-Savon alueella.

Suuren altistuneiden määrän vuoksi Sosterin alueella on toistaiseksi kuitenkin voimassa laajennettu maskisuositus.

– Vaikka uusia tartuntoja ei ole ilmaantunut, meidän tulee ensi viikon loppupuolelle olla varuillaan. Vasta silloin tiedämme mihin suuntaan tilanne alueella on oikeasti menossa. Valtakunnallisesti koronavirusepidemia on kehittymässä huonoon suuntaan, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen Sosterista sanoo.

Koronavilkku sovellus on tärkeää ladata käyttöön. Mitä enemmän sovellusta on ladattu, sitä enemmän se helpottaa tartunnan jäljitystä.

– Altistuneet saadaan nopeammin kartoitettua ja seurantaan. Tällä pystymme hidastamaan taudin leviämistä huomattavasti.

Koronavilkusta lisätietoja www.koronavilkku.fi

Koronavirustaudin esiintyvyyden vuoksi Sosteri vahvasti suosittelee välttämään vierailuja potilaiden luona sairaalassa ja osastoilla, pois lukien kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat. Ota ennen vierailua yhteys henkilökuntaan.

Siun soten toiminta-alueella on tällä hetkellä kaikkiaan noin 150 henkilöä karanteenissa koronavirukselle altistumisen takia. Altistuminen ei vielä tarkoita sitä, että olisi saanut tartunnan. Karanteenin tarkoitus on estää lisäaltistumisia ja jatkotartuntoja, jos virukselle altistunut henkilö sairastuu itse.

– Altistuneiden määrä on suuri, mutta olemme onneksi tähän mennessä pystyneet tavoittamaan heidät tehokkaasti. Tämä on tärkeää, jotta tartunta- ja altistumisketjut saadaan katkaistua, eikä virus pääse leviämään hallitsemattomasti väestössä, toteaa infektioylilääkäri Jennifer Sieberns Siun sotelta.

On todennäköistä, että uusia tartuntoja varmistuu lähiviikkoina vielä lisää altistuneiden suuren määrän takia. Vaikutukset myös ulottuvat laajalle maakunnassa, sillä altistuneita ja tartunnan saaneita on eri kunnista.

Siun soten toiminta-alueen koronavirustartuntaketjujen selvitystyö jatkuu kiivaana. Joensuussa ja Pohjois-Karjalan keskussairaalassa viime viikon lopulla paljastuneessa koronavirustartuntojen ryppäässä on varmistunut tiistain ja keskiviikon aikana kahdeksan uutta tartuntaa.

Lieksassa 21.9. alkanut tartuntarypäs on selkeästi hiljentynyt. Mahdollisia altistumisia on voinut tapahtua Bomban kylpylässä viime viikonloppuna lauantaipäivän ja sunnuntaiaamun aikana. Viikonloppuna kylpylässä asioineella henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Tartunta liittyy Joensuun ja keskussairaalan tartuntaketjuun.

– Koronavirustilanteessa tapahtuu tällä hetkellä todella nopeita muutoksia. Tällaisessa tilanteessa tärkeitä ovat paikalliset täsmätoimenpiteet tartuntojen ehkäisemiseksi. Tällainen on nyt esimerkiksi kasvomaskien käyttö Siun soten terveyspalveluissa, kertoo toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalveluista.

Siun soten terveyspalveluissa otettiin maanantaina kasvomaskit käyttöön kaikessa asiakastyössä sekä toimipisteiden yleisissä tiloissa kuten odotusauloissa. Myös asiakkaiden ja potilaiden toivotaan huomioivan maskin käytön Siun soten toimipaikoissa, jos sen käyttö on henkilölle mahdollista.