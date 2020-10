Korona kurittaa kuorolaulua – seurakunta pysäytti kuorojensa harjoitukset, Kerimäen Mieslaulajat joutui siirtämään viihdekonserttinsa

0

Moni kuorolaulaja on joutunut tänä vuonna kipuilemaan rakkaan harrastuksensa kanssa. Alkusyksystä lukuisat kuorot pääsivät aloittamaan harjoittelun, mutta koronaepidemian kiihtyminen on taas lyömässä jarruja yhteislaulamiselle.

Maanantaina Savonlinnan seurakunnan koronavalmiusryhmä antoi ohjeen laittaa kaikki seurakunnan kuorot harjoitustauolle.

– Kaikki kuorot eivät olleet vielä edes aloittaneet harjoituksia, mutta esimerkiksi Kerimäen sekä Savonlinna-Säämingin kirkkokuorot ja lapsikuoro olivat jo alkusyksyn laulaneet yhdessä, kertoo johtava kanttori Minna Raassina.

Esiintymisiä kuoroilla ei ole ollut.

Kuorolaiset ovat Raassinan mukaan pääsääntöisesti ymmärtäneet linjauksen. Joitakin kyselyjä on tullut siitä, miksi seurakunta vetää hieman tiukempaa linjaa kuin muut harrastetahot.

Seurakunnan tiloissa harjoittelevat monet muutkin kuorot. Tähän ulkopuolisten harjoitteluun seurakunnan tiloissa on myös tullut rajoituksia: harjoitukset sallitaan Raassinan mukaan toistaiseksi vain, jos niissä käytetään maskia.

– Näiden rajoitusten taustalla on se oletus, että laulamisessa on kohonnut tartuntariski. Seurakunta haluaa kantaa paikallista vastuuta.

Yksi seurakunnan tiloissa harjoitteleva kuoro on Kerimäen Mieslaulajat, joka vaihtoi tänä syksynä harjoittelupaikkansa A-koululta seurakuntakodille.

Kuoro ehti harjoitella uuden taiteellisen johtajan Mikko Sairasen johdolla syksyn ajan tiiviisti. Tähtäimessä oli lokakuun puoliväliin ajoitettu Juice, Jukka ja Junnu -viihdekonsertti.

Konsertissa oli määrä kuulla Juice Leskisen, J.Karjalaisen ja Junnu Vainion rakastettuja lauluja. Viime viikolla kuoron hallitus päätti siirtää konsertin myöhempään tulevaisuuteen.

– Seurakunnan asettaman rajoituksen vuoksi tulee nyt myös harjoitteluun ainakin parin viikon tauko. Käyttörajoituksia pitää kunnioittaa. Emme lähde laulamaan maskin kanssa, sanoo kuoron puheenjohtaja Jukka Suomalainen.

Suomalainen muistelee, että kun harjoitukset keväällä lopetettiin koronan takia, tuntui alkuun ”veikeältä” olla tauolla.

– Keskikesällä laulamisen halu alkoi taas nousta ja harjoitukset aloitettiin elokuun puolivälissä. Into ja tahto on ollut korkealla, kehuu Suomalainen.

– Yli kolmekymmentä miestä on käynyt harjoituksissa ahkerasti. Kurinalaisuus, tarkkuus ja halu uusien laulujen oppimiseen on ollut kova.

Suomalainen myöntää koronan askarruttaneen monia laulajia.

– On pohdiskeltu, voinko olla pois harjoituksista ja uskallanko mennä mukaan. Jokainen laulaja kuitenkin kaipaa yhteistä sosiaalista kanssakäymistä. Nyt pitää olla oma ja yleisön terveys etusijalla, mutta ollaan asenteella ”hyvää kannattaa odottaa”.

Jännityksellä odottaa loppuvuotta myös Minna Raassina. Päällimmäisenä pohdiskeltavana on, miten toteutetaan Kirkkomusiikkiviikko. Syksyn kohokohta loka-marraskuun taitteessa on perinteisesti sisältänyt paljon tarjontaa. Konsertteissa noudatetaan voimassa olevia ohjeita.

– Mielessä pyörii jo myös joulun aika, joka on kuoro- ja yhteislaulujen sesonki. Nähtäväksi jää, miten käy esimerkiksi Kauneimpien joululaulujen.