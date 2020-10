Huosiota koskevat aloitteet toistaiseksi pöydälle – seurakunta odottaa Ely-keskuksen tekemän inventoinnin raporttia

0

Kerimäen Huosion alueesta kirkkoneuvostolle tehdyt aloitteet eivät tässä vaiheessa johda toimenpiteisiin. Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto merkitsi aloitteet tiedokseen ja niiden käsittely jatkuu seurakunnan hallinnossa myöhemmin.

Aloitteet liittyvät kirkkoneuvoston kesäkuussa tekemään päätökseen puukaupoista UPM:n kanssa. Sen puitteissa Kerimäen Huosion alueelle toteutettaisiin 16 hehtaarin laajuinen aukkohakkuu, joka on aiheuttanut paljon julkista keskustelua Huosion alueen luontoarvoista ja käytöstä.

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen tekemässä aloitteessa esitetään, että Huosion alueelta pyritään saamaan 53 hehtaarin alue Metso-suojeluohjelman piiriin pysyvänä suojelualueena.

Toisen aloitteen takana on yksityishenkilöitä, jotka esittävät, että seurakunta pidättäytyy toteuttamasta Huosioon suunnitellut aukkohakkuut. Aloitteen on allekirjoittanut 163 henkilöä ja siihen liittyvän nettiadressin allekirjoittajia on 311. Yhteensa allekirjoittajia on 474 henkilöä.

Myös tässä aloitteessa tuotiin esille, että hakattavaksi kaavaillun alueen voisi liittää Metso-suojeluohjelmaan, jolloin seurakunta saisi tuloja suojeluun perustuen. Aloitteen mukaan Huosiossa on korvaamattomia luontoarvoja, uhanalaisia lajeja ja vanhan metsän indikaattorilajeja, joista päättäjillä ei liene ollut aiemmin tietoa.

– Avohakkuulla tuhottaisiin niitä sekä yhtä Etelä-Savon monipuolisimmista tämän päivän ja tulevaisuuden virkistys-, retkeily- ja matkailualueista.

Aloitteiden johdosta seurakunta on tilannut Huosion alueelta tehdyn maastoinventoinnin, jonka Ely-keskus on tehnyt syyskuun lopulla. Inventoinnin pohjalta tehtyä raporttia ei kuitenkaan vielä ole toimitettu seurakuntaan.

Kirkkoneuvosto päätti, että metsätyöryhmä kokoontuu valmistelemaan esityksen kirkkoneuvostolle sen jälkeen kun se on saanut raportin käyttöönsä.