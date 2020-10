Lukelaiset ja Leijonat talkoilivat Vuosisadan tiellä – Metsä on Suomen tuki -teksti näkyy taas paremmin

0

Kuluneen kesän aikana moni on harmitellut Punkaharjun Harjutiellä ”Metsä on Suomen tuki” -havutekstin epäselvyyttä ja heinittynyttä ympäristöä. Punkaharjun Lions Club otti loppukesästä asian korjaamisen toimintasuunnitelmaansa. Havujen leikkaus vaatii asiantuntijan tietoa ja taitoa. Onneksi paikkakunnalta löytyy talkoolaisia Luonnonvarakeskuksen (Luke) entisistä ja nykyisistä työntekijöistä. He tietävät, että havut voidaan leikata vasta kasvin ollessa lepotilassa ja tarkalla kädellä. Liian raju leikkaus saattaa hävittää kaiken vihreyden.

Syys-lokakuun vaihteessa alkoivat tositoimet. Ensin Luken talkoolaiset leikkasivat tottunein ottein havutekstin. Sen hahmo alkoi ihmeellisesti terävöityä.

Seuraavaksi Punkaharjun Lions Club kutsui jäsenensä tekstin ympäristön siistimistalkoisiin. Kun asia on merkityksellinen, talkooväkeä ei tarvitse maanitella. Paikalle saapui puolen tusinaa peräkärryllä varustettua autoa ja 16 klubilaista mukanaan trimmereitä, haravia ja muita tarvittavia välineitä. Useamman trimmerin pörrätessä ja haravan varressa ahkeroivien klubilaisten tekemisen meiningillä havutekstin ympäristö oli siivottu alle tunnissa.

Talkoohetki herätti paljon huomiota ohikulkijoissa. Jotkut tulivat spontaanisti kiittämään. Jopa paikalle sattunut valtakunnallisen lehden kuvaaja pyysi luvan ’hauskannäköisen touhun’ ikuistamiseen.

Talkoot sopivat hyvin lionstoiminnan ympäristöteemaan. Varmaa on, että terävöitynyt ja siistiytynyt ”Metsä on Suomen tuki” –teksti saa osakseen satojen ehkä tuhansien silmäparien huomion.

Havuteksti on istutettu tälle paikalle vuonna 1988. Istutuksen uusiminen tulee ajankohtaiseksi lähivuosina.

– Se onkin jo isompi hanke, mutta onnistuu varmasti punkaharjulaisella yhteisöllisyydellä, talkoolaiset tuumasivat.