Sunnuntain aikana todettu yksi uusi tartunta Sosterin alueella – keskussairaalan potilaita ja henkilökuntaa karanteenissa

Lauantain 3.10. jälkeen on todettu yksi uusi koronavirustartunta, joka liittyy selvityksen alla olleisiin ketjuihin.

– Yksi potilas on sairaalahoidossa, Sosterista kerrotaan.

Lisäksi Savonlinnan keskussairaalassa on asetettu useita potilaita ja henkilökuntaan kuuluvia karanteeniin koronavirukselle altistumisen takia.

Sosteri pyytää maanantaina 28.9.20 Easy Fit -kuntokeskuksessa klo 18.30 – 20.00 asioineita ja maanantaina 28.9.20 Soisalon liikenteen bussivuorolla Varkaudesta Savonlinnan klo 15.40 – 17.00 matkustaneita henkilöitä sekä torstaina 1.10.20 Lohilahden kaupassa klo 15 -16 ja perjantaina 2.10.20 klo 11-13 Sulkavan apteekissa ja S-Marketissa asioineita henkilöitä seuraamaan vointiaan.

Jos koronainfektioon viittaavia oireita ilmaantuu, henkilöitä pyydetään ottamaan puhelimitse yhteyttä Sosteriin koronatestiin pääsemiseksi ma -pe klo 8 -15.30 numeroon 015 527 7112, muina aikoina päivystysapu 116 117.

Savonlinnan keskussairaalalla on asetettu useita potilaita ja henkilökuntaan kuuluvia karanteeniin koronavirukselle altistumisen takia. Altistumiset liittyvät 3.10.2020 varmistuneeseen koronavirustartuntaan, jolle altistui sairaalalla 11 potilasta ja 17 työntekijää. Näistä henkilöistä ei toistaiseksi uusia tartuntoja ole varmistunut.

Karanteenit vaikuttavat erityisesti leikkaustoimintaan tulevina viikkoina ja sovittuja ajanvarauksia voidaan joutua siirtämään eteenpäin. Mahdollisista muutoksista ajanvarauksessa ilmoitetaan jokaiselle potilaalle Sosterin toimesta.

On tärkeää, ettei kukaan jätä sairauttaan hoitamatta tai varattua aikaa käyttämättä ilman syytä. Sairaalalle on edelleen turvallista tulla ja jos asia mietityttää, voi poliklinikalle tai osastoille soittaa etukäteen ja keskustella järjestelyistä.

XAMK Savonlinnan kampus siirtyy etäopetukseen huomisesta 5.10.20 alkaen, joka jatkuu 14.10.20 saakka ja oppilaitoksen ruokala on suljettu.

Tartunnantorjunta on jokaisen asia

Vaikka viime aikoina on koronaviruksen leviämisen yhteydessä keskitytty puhumaan paljon nuorten ihmisten toimista, on hyvä muistaa, että tällä kaikella pyritään ehkäisemään tartuntojen leviämistä ja viime kädessä suojelemaan meitä kaikkia, etenkin ikäihmisiä ja riskiryhmäläisiä sairastumiselta.

Keskeistä on edelleen siis huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, turvaväleistä ja maskien käytöstä kaikissa niissä tilanteissa, joissa turvaväliä ei ole mahdollista pitää.

– Ylipäätään kannattaa harkita kaikkia joukkotapahtumiin osallistumisia, Sosterista kerrotaan.