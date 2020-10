Törönmökiltä: Ovet auki, kunhan avain löytyy

0

Jatkossa kirkon toiminnassa on terävöitettävä ekologista, sosiaalista ja globaalia vastuullisuutta. Strategiatyöskentelyn aikana nousi vahvasti esiin, että kirkon uskottavuus mitataan arkisilla teoilla.

Näin totesi viime viikolla julki tulleessa tiedotteessa kirkon strategiatyön projektipäällikkö Terhi Kaira.

Tiedote koski kirkolliskokouksen hyväksymää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiaa vuoteen 2026. Strategian nimeksi tuli ytimekkäästi Ovet auki.

Kirkolliskokous linjaa yhdeksi painopisteeksi vahvistaa kirkon identiteettiä osallisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisönä.

Savonlinnan seurakunta on parhaillaan luomassa omaa lähivuosien strategiaansa niin toiminnan kuin kiinteistöjen osalta. Kirkkoneuvosto käsittelee esitystä ensi viikolla. Kappeleilta on jo pyydetty omat lausuntonsa.

Jotakuta seurakuntalaistakin olisi saattanut etukäteen kiinnostaa, mitä virkoja seurakunta tulevaisuudessa tarvitsee, mitä mahdollisesti voitaisiin lakkauttaa, mitä kiinteistöjä kunnostetaan ja mitä pannaan myyntiin.

Eivätpä ole ovet olleet avoinna sen suhteen. Seurakunnan verkkosivujen pöytäkirjoista löytyy kyllä tieto, että tämmöinen aihe on käsittelyssä, mutta asiasisältö kätkeytyy liitteisiin, joita ei sivuilla ole. Pitää vain kiltisti odotella tietoa, että ”näin me nyt päätimme”.

Päätösvalta on toki annettu vaaleissa luottamushenkilöille, mutta ei sentään kaikkea vaikutusvaltaa. Vaikuttamista on se, että johonkin valmisteilla olevaan asiaan voidaan ottaa kantaa etukäteen.

Tämä on tullut varsin vahvasti esiin myös Huosion metsien hakkuiden suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Olisiko mediamylläkkä ollut pienempi, jos asia olisi avattu seurakuntalaisille paremmin valmisteluvaiheessa, kuka tietää. Oikeus tietoon seurakuntalaisilla olisi kuitenkin ollut.

Kun kirkolliskokous kannustaa entistä suurempaan avoimuuteen ja ihmisten osallistamiseen, Savonlinnan seurakunta otti noin vuosi sitten vahvan askeleen taaksepäin. Esityslistat verkkosivuilla vaihtuvat asialistoiksi, joissa kerrotaan vain käsiteltävän asian otsikko. Eipä pääse jyvälle, mistä päättäjät ovat päättämässä.

Viime joulukuussa julkaistussa seurakunnan viranhaltijoiden vastineessa vedottiin tietosuojalakiin, jonka huomioiminen esityslistojen koostamisessa teettäisi liikaa töitä.

Höpöhöpö. Työn tekemisestähän kirkollisveroakin maksetaan. Jos kuntapuolella voidaan julkaista esityslistat, miksei seurakunnissa? Jos ajan henki on avoimuus ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen, pitää myös toimia niin. Kirkon uskottavuus mitataan arkisilla teoilla.

Vastineessa todettiin myös kirkkoneuvoston olevan luonteeltaan valmisteleva elin. Ei pidä sekään paikkaansa.

Iso osa neuvoston asioista on lopullisia päätöksiä. Huosion puukaupoistakin päätti neuvosto, ei valtuusto.

Viranhaltijat lupasivat vastineen lopussa, että esityslistojen julkisuutta voidaan arvioida uudelleen, jos nykyinen käytäntö koetaan huonoksi.

En liene edes ensimmäinen kivenheittäjä tässä asiassa.

Ettei korona ihan unohtuisi, sananen muistakin julkishallinnon palveluista. Valtio oli takavuosina rankasti keskittämässä palvelujaan kaupunkeihin ja keskuksiin.

Samaa koettiin kuntaliitosten seurauksena kuntatasolla. Perusteltiin että tehtävien kunnollinen hoito vaatii tekijöiden keskittämistä.

Tuli kevät, korona ja etätyöt. Valtio ja kunnat olivat ensimmäisinä passittamassa työntekijänsä virastoilta kotiin hommiin. Näyttävät nuo työt sujuvan näinkin. Se niistä keskittämisen peruisteista.

Vielä lopuksi, millä nimellä kutsutaan koronaviruksen tunnistamiseen koulutettuja koiria?

Ne ovat tietysti labbiksia, eli laboratorionoutajia.

Jari Silvennoinen

Puruvesi-lehden toimittaja