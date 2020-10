Joukkotestauksen perusteella löytyi yksi uusi tartunta – kansanopiston karanteeni yhä voimassa, eikä tilanne vielä ohi

0

Varmistettuja koronavirustartuntoja on tässä vaiheessa Itä-Karjalan kansanopiston tapaukseen liittyen kaksi. Ensimmäinen tartunta todettiin keskiviikkona 30.9. ja toinen tartunta on todettu tänään perjantaina 2.10.

Kontaktikartoituksessa joukkotestauksen kokonaisluvuksi tarkentui tässä vaiheessa 130, ja näistä löytyi yksi uusi positiivinen. Joukkotestaus oli eilen torstaina Itä-Karjalan kansanopistolla. Testitulokset saapuivat tänään perjantaina.

– Vaikka tämän hetkinen tieto on huojentava, korostan sitä, että tilanne ei millään muotoa ole ohi. Nyt on tärkeää, että karanteeni pitää. Kokonaistilanne hahmottuu sitten, kun taudin itämisaika ja kahden viikon karanteeni on kulunut, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen Sosterista sanoo.

Sekä sairastuneisiin että karanteenissa oleviin ollaan Sosterista yhteydessä säännönmukaisesti. Altistuneita ovat lauantain 26.9.- keskiviikon 30.9. välisenä aikana opistolla olleet ja asioineet. Niitä henkilöitä, joihin Sosteri ei vielä ole saanut yhteyttä, pyydetään soittamaan Sosteriin koronatestaamisen järjestämiseksi. Yhteydenotot arkisin klo 8–15.30 p. 015 527 7112, muina aikoina p. 116 117. Itä-Karjan kansanopisto on edelleen suljettu ja karanteeni jatkuu tiistaihin 13.10 saakka. Opistolle on vierailukielto.

– Osa oireettomista altistuneista on päästetty palaamaan omille kotipaikkakunnilleen jatkamaan kotikaranteenia. Opistolla karanteenissa olevat oireiset on ohjeistettu pysymään huoneissaan, oireettomat voivat maski kasvoille puettuna liikkua opiston alueella, turvavälit muistaen, Luukkonen sanoo.

Sosterin alueella voimassa on perustason maskisuositus.

– Tämän hetken tilanne ei muuta maskisuositusta eikä ole tarpeen antaa tiukempia suosituksia. Muistutan kaikkia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, turvaväleistä ja maskien käytöstä kaikissa niissä tilanteissa, joissa turvaväliä ei ole mahdollista pitää. Ylipäätään kannattaa harkita kaikkia joukkotapahtumiin osallistumisia.