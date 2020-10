Iäkkäiden ulkoilupäivä Kerimäellä ja Punkaharjulla ensi torstaina

0

Ensi viikon torstaina Kerimäellä ja Punkaharjulla järjestetään iäkkäiden ulkoilupäivät. Kerimäellä tapahtuma pidetään Kirkkorannan liikuntapuistossa ja Punkaharjulla Siltavahdin ympäristössä. Tapahtuma alkaa kummallakin paikkakunnalla kello 10. Kerimäellä ohjelmassa on muun muassa ohjattuja motoriikka ja tasapainoharjoituksia, sekä ulkojumppaa. Punkaharjulla ohjelmassa on muun muassa jumppaa, kävelylenkki ja venyttelyä.

Molemmilla paikkakunnilla on myös mahdollisuus oman kunnon testaamiseen. Tapahtumat ovat maksuttomia, lukuun ottamatta mahdollisia kahviopalveluita.

Siitä muistutetaan, että tapahtumaan osallistuessaan tule olla terve. Ulkoilupäivän tapahtumia on järjestämässä muun muassa Savonlinnan kaupungin liikuntatoimi ja Sosteri, sekä paikallisia yhdistyksiä.