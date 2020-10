Sovintolan lukupiirit ohjaavat uudenlaisten maailmojen äärelle

0

Kesälahden Sovintolassa käynnistyi lukupiiri. Tapaamiset toteutetaan Kiteen kirjaston yhteistyönä Kesälahden kulttuuriseuran kanssa. Lukupiirit ovat aikuisille suunnattuja iltapäivätapahtumia, joihin on vapaa pääsy.

Tapaamisissa keskustellaan osallistujien lukemista kirjoista ja välillä yhdessä sovituista aiheista. Aiheina ovat olleet muun muassa elämänkerrat, perhetarinat, runot, matkat maailmalla tai dekkarit. Ydinjoukko on pysynyt koossa alusta pitäen.

Lukupiirin vetäjä Maija Ala-Nikkola on toiminut viitisen vuotta suunnittelijana ja kehityshankkeiden projektityöntekijänä Kiteen kirjastossa.

– Yhteistyötä ja kumppanuuksia on rakennettu laitosten, koulutuksen järjestäjien, työelämän, terveydenhuollon sekä eri ikä- ja kulttuuriryhmien edustajien kanssa. Pyrkimyksenä on ollut luoda elinikäisen oppimisen verkosto, jollaisena lukupiirikin toimii, Ala-Nikkola kertoo.

Lukupiirissä jaetaan lukemisen kokemuksia ja kirjojen erilaisia merkityksiä, joita ei välttämättä olisi itse osannut löytää. Saman kirjan voi lukea monella tavalla. Kirjat ohjaavat lukijoitaan uudenlaisen maailman ääreen, joita voi sitten ryhmässä jakaa.

– Vinkkaan itse lukupiirissä kirjoja, joita kirjastosta saa helposti koko joukolle. Uusista kirjoista kiinnostaa Anna Kortelaisen kirjoittama romaani Tulirinta, joka kertoo Albert Edelfeltin nuorena kuolleen pojan kohtalosta 1900-luvun alussa. Kesällä luin Ilmari Kiannon hulvattoman hauskoja matkakertomuksia Karjalasta. Kirjablogeista löytyy hyviä vinkkejä lukemiseen.