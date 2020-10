Sosteri joukkotestaa parhaillaan Itä-Karjalan kansanopistolla altistuneita – altistuneita on 150-200

0

Sosteri on aloittanut koronavirukselle altistuneiden henkilöiden joukkotestauksen Itä-Karjalan kansanopistolla Punkaharjulla.

Toistaiseksi tapaukseen liittyen on yksi positiivinen koronatestitulos, mikä varmistui keskiviikkona 30. syyskuuta. Altistuneita on 150-200 ja opisto suljettiin keskiviikkona, kun tieto ensimmäisestä tautitapauksesta saatiin. Kaikki altistuneet on asetettu kahden viikon karenteeniin.

Sosterin tiedotteen mukaan laikille Itä-Karjalan kansanopistolla altistuneille tehdään pikatesti, jotta saadaan tilannekuva tämän hetken tilanteesta. Tuloksia on odotettavissa huomisen perjantain aikana.

– Pikatestauksella saamme tilannekuvaa tästä hetkestä. Koko kuva muodostuu kuitenkin vasta sitten, kun taudin itämisaika eli kahden viikon karanteeniaika on kulunut. Tämän vuoksi on äärettömän tärkeää, että kaikki Itä-Karjalan kansanopistolla asioineet noudattavat saamiaan kotikaranteeniohjeita, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen Sosterista sanoo.

Vielä ei ole tietoa, onko tartunta syntynyt opistolla, vai tullut sinne muualta. Sosterin kuntayhtymähallitus vahvisti tartuntatautilääkärin tekemän esityksen sulkemisesta tänään 1.10.2020.

– Sulku tarkoittaa, että opiston alueelta ei voi poistua, eikä koulunkäynti jatku. Oireiset ovat omissa huoneissaan ja oireettomat voivat liikkua alueella maskia käyttäen. Oireetonta henkilökuntaa on paikalla niin, jotta ruoka- ja muu huolto opistolla toimii, Luukkonen sanoo.

Sulku pyritään purkamaan niin pian kuin mahdollista heti tilanteen rauhoittua.

Sosterin alueella on voimassa perustason maskisuositus

Sosteri suosittelee nenä-suusuojaimen eli kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa:

Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.

Kun olet matkalla koronavirustestiin tai pois sieltä, sekä testitulosta odotellessasi

Jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella, esimerkiksi akuuttiin terveysasiaan liittyvä matka

kun palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopisteeltä, kuten lentokentältä, karanteeniin

Kasvomaskia voi käyttää alueellisen viranomaisen suosituksen mukaan myös muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Tilanteita, joissa turvavälien pitäminen on hankalaa, ovat esimerkiksi erilaiset yleisötapahtumat ja ylipäätään kaikenlainen ruuhkassa tapahtuva asiointi. Sosteri tiedottaa maskien jaosta vähävaraisille tänään kello 16.00 mennessä. Koronavilkku kannattaa viimeistään nyt ladata kännykkään ja pitää toiminnassa.