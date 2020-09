Ysiluokkalaiset tutustuvat työelämään – muun muassa rautakaupassa ja metsäyrityksessä TET-harjoittelijat ovat päässeet hyvin työn makuun.

0

Tällä viikolla Punkaharjun yläkoulun 9. luokkalaiset ovat olleet TET-harjoittelussa tutustumassa työelämään monissa eri työpaikoissa.

Rautapaseilla työskentelevä Mico Paajanen kertoo työtehtävistään, joita ovat kaupan siivous ja siellä esimerkiksi lattioitten luuttuaminen. Niiden lisäksi on myös tavaroiden purkamista, sekä uusien tuotteiden järjestelyä ja hyllyyn laittamista.

Paajanen on oppinut nyt TETissä ollessaan rakennushommia ja kaikkea niihin liittyvää, esimerkiksi maalien sävyistä ja siitä, mitkä maalit sopivat mihinkin käyttöön.

Hän valitsi juuri tämän TET-paikan, koska se oli hyvin saatavilla. Hän oli ollut myös ennen kesätöissä Rautapaseilla, niin hän tiesi jo mitä siellä todennäköisesti joutuu tekemään ja oli osannut valmistautua siihen.

Mukavaa hänellä on ollut siellä työskennellessään.

– Mukavinta on ollut se, kun on saanut laittaa tavaroita hyllyyn, Paajanen sanoo.

Paajanen kertoo, että syksyllä työskentely eroaa kesällä työskentelystä ainakin siten, että syksyllä on erilaisia tavaroita mitä hyllyttää.

Rautapasien myyjä Kim Rautiainen sanoo, että harjoittelussa päivän työt muodustuvat siitä, mitä tavaroita tulee päivän aikana kaupalle ja mitä työtehtäviä tulee tarpeen hoitaa.

Topias Paananen puolestaan työskentelee Punkaharjun Metsäpalvelussa. Paananen kertoo, että työtehtäviin hänellä kuuluu liikenteen ohjausta, kun puita kaadetaan, sekä risujen raivaamista tieltä kaadetuista puista.

Hän on oppinut Punkaharjun Metsäpalvelussa ollessaan, kuinka puita kaadetaan ja raivataan pois tieltä.

Paananen valitsi tämän TET-harjoittelupaikan, koska häntä kiinnosti miten puita kaadetaan ja Metsäpalvelu oli mielenkiintoinen yritys.

Mukavaa hänellä on kertomansa mukaan ollut, kun on ollut Metsäpalvelussa töissä.

Opinto-ohjaaja Eija Taponen kertoo, että Punkaharjulta lähti TET-harjoitteluun tällä viikolla yhteensä 24 oppilasta. Taposen mukaan korona on omalta osaltaan vaikeuttanut hieman TET-paikkojen hankkimista.

– On ollut tilanteita, että oppilas on joutunut kysymään TET-paikkaa useasta eri paikasta ennen kuin TET-paikka on järjestynyt. Alueellisia eroja löytyy. Erittäin positiivista on, että TET saatiin nyt järjestymään 9.luokalla, Taponen kertoo.

Opinto-ohjaaja sanoo, että kaikki saivat TET-paikan.

Taposen mukaan on ollut hienoa, että työnantajat ovat rohkeasti antaneet oppilaille mahdollisuuden tutustua työelämään vallitsevasta tilanteesta huolimatta.

– Suuri kiitos yhteistyötahoille, Taponen kiittelee.