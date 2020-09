Luken lisätiloista tehtiin aiesopimus – 2,8 miljoonan rakennushanke toteutuu, jos kaupunginvaltuusto myöntää siihen rahat.

0

Savonlinnan kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt ovat tiedottivat viime viikolla Savonlinnan teknologiapuisto Nohevaan kohdentuvan uuden rakennushankkeen aiesopimuksen laatimisesta.

Sen mukaan Savonlinnan kaupunki rakennuttaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan erikoiskasvihuone- ja aineistopalvelutilat Luonnonvarakeskuksen käyttöön ja vuokraa tilat Senaatti-kiinteistöille.

Senaatti-kiinteistöt puolestaan vuokraa tilat edelleen Lukelle.

Hankkeen toteutuminen edellyttää, että Savonlinnan kaupunginvaltuusto myöntää pääomituksen investoinnin toteuttamista varten.

Uuden toimitilan laajuuden kerrotaan olevan noin 600 neliömetriä. Se sijoittuu Luken nykyisten tilojen yhteyteen teknologiapuistoon. Rakennusinvestoinnin kustannusarvio on 2,8 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtaja Janne Laine kertoo, että teknologiapuisto on kaupungin strateginen kärkihanke.

Tammikuussa sinne valmistuivat Luken kasvullisen lisäyksen tutkimusalustan tilat ja syyskuussa Teknosavo Oy:n toimitilat aiemmin tehtyjen aiesopimusten mukaisesti.

Laine jatkaa, että lisäksi puurakentamisen laboratorioinvestointihanke on parhaillaan valmisteilla ja neuvotteluissa.

– Aalto-yliopiston professori aloitti työskentelyn teknologiapuistossa elokuussa, ja nyt on tarkoitus laajentaa edelleen teknologiapuistoa Luken tutkimus- ja innovaatiotoimintaa varten, Laine kertoo tiedotteessa.

Luken tutkimusyksikkö Savonlinnan teknologiapuistossa keskittyy metsäbiotalouden kehittämiseen ja tutkimustulosten siirtämiseen käytäntöön.

Erityisenä painopistealueena on metsäpuiden kasvullinen lisäys, jota hyödyntämällä metsänjalostuksen tulokset saadaan täysimääräisesti edistämään niin puuntuotantoa kuin hiilensidontaa ja metsien terveyttä.

Luken kerrotaan tehneen läpimurron puun kasvullisessa lisäyksessä, jossa puun kasvua pystytään lisäämään kolmanneksella. Laajennuksella luodaan edellytyksiä alkiotuotannon kaupalliselle toiminnalle.

Luken johtava tutkija ja ryhmäpäällikkö Tuija Aronen sanoo, että uudet kasvihuonetilat palvelevat kasvullisen lisäyksen tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, sekä laajemmin metsäpuiden perinnöllisen muuntelun, sen hyödyntämisen sekä suojelun tutkimusta.

– Aineistopalvelun tiloissa puolestaan käsitellään monipuolisesti erilaisia Luken kenttäkoetoiminnan aineistoja ja näytteitä, Aronen kertoo.

Luken pääjohtaja Johanna Buchertin mukaan Savonlinnan tutkimusalusta on yksi Luken ydininfroista, joiden avulla vahvistetaan suomalaista luonnonvarataloutta.

– Olemme erittäin iloisia Savonlinnan kaupungin myönteisestä suhtautumisesta ja panostuksesta tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan. Uskomme vahvasti, että kasvullisen lisäyksen tutkimusalusta mahdollistaa uudenlaisen liiketoiminnan syntymisen alueelle, Buchert sanoo.

Rakennushankkeen käytännön toteuttamisesta Savonlinnan kaupungin osalta vastaa Savonlinnan Yritystilat Oy, joka on kaupungin kokonaisuudessaan omistama konserniyhtiö.

Hankkeen toteutuminen edellyttää, että kaupunginvaltuusto pääomittaa hankkeen. Senaatti-kiinteistöt sitoutuu vuokraamaan tilat.

Jos vuokrasopimus päättyisi ennen kuin pääoma on maksettu takaisin, sitoutuu Senaatti-kiinteistöt maksamaan jäljellä olevan pääoman Savonlinnan Yritystiloille.

Rakennushanke liittyy myös siihen, että Luken toiminnot keskittyvät teknologiapuistoon. Puruvesi-lehti uutisoi viime viikolla, että Luken Punkaharjun toimitilat on laitettu huutokaupattavaksi ja tulevaisuudessa Punkaharjulla tehdään vain kenttätyötä.