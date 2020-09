Itä-Karjalan kansanopistolla varmistunut koronatapaus ja yli sata altistunutta – perustason maskisuositus käyttöön Sosterin alueella

0

Sosteri tiedottaa, että sen alueella on koronavirustestissä varmistunut positiivinen koronavirustapaus tänään. Tartuntaketjujen selvitys on alkanut välittömästi. Tapaus varmistui Itä-Karjalan kansanopistolla. Altistuneita on yli sata henkilöä, tapauksen vuoksi Itä-Karjalan kansanopisto on tartuntatautilain nojalla suljettu 30.9. alkaen.

Tartuntalain 58 pykäläin mukaisesti Itä-Karjalan kansanopisto on suljettu yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi 30.9. Toimenpide on välttämätön asian selvittämisen vuoksi.

– Itä-Karjalan kansanopiston henkilöstöön ja opiskelijoihin ollaan parhaillaan Sosterista yhteydessä, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen kertoo.

Karanteeniin on asetettu koko Itä-Karjalan kansanopiston henkilökunta, opiskelijat ja opistolla asioineet, tiistaista 29.9. alkaen.

– Tartunnan laajuuden selvittämiseksi on päädytty testaamaan kaikki altistuneet, Luukkonen sanoo.

Sosterin tartuntatautitiimit jatkavat selvitystyötä. Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran huomenna torstaina 1.10.2020 kello 12.00.

Tapauksen vuoksi Sosterin alueella tulee käyttöön THL:n ohjeistuksen mukainen perustason maskisuositus. Nenä-suusuojaimen eli kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.

Kun olet matkalla koronavirustestiin tai pois sieltä, sekä testitulosta odotellessasi

Jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella, esimerkiksi akuuttiin terveysasiaan liittyvä matka

Kun palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopisteeltä, kuten lentokentältä, karanteeniin

Kasvomaskia voi käyttää alueellisen viranomaisen suosituksen mukaan myös muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Tilanteita, joissa turvavälien pitäminen on hankalaa, ovat esimerkiksi erilaiset yleisötapahtumat ja ylipäätään kaikenlainen ruuhkassa tapahtuva asiointi. Sosteri tiedottaa maskien jaosta vähävaraisille loppuviikon aikana. Koronavilkku kannattaa viimeistään nyt ladata kännykkään ja pitää toiminnassa.