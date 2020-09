Kansallispuistoillan aiheena maamme luonnon helmet – Savonlinnan taidelukiolla tehdään retki jokaiseen kansallispuistoon

0

Kansallispuistot ovat nyt suositumpia kuin koskaan ja korona-pandemia on vain lisännyt niiden suosiota.

Savonlinnan taidelukiolla on ensi viikon tiistaina mahdollisuus tutustua maamme kansallispuistoihin todellisen asiantuntijan opastuksella.

Kansallispuistoillassa kuullaan ammattiluontokuvaaja ja tietokirjailija Tea Karvisen luento ja esitys, jonka pohjana on hänen tekemänsä kirja Kansallispuistot – maamme luonnon helmet (2017).

Karvinen tuntee hyvin maamme jokaisen kansallispuiston. Kymmenen viime vuoden aikana hän on viettänyt niissä yli 900 päivää eri vuodenaikoina.

Teemaillassa Karvinen vie kuulijansa kierrokselle Suomen jokaiseen 40 kansallispuistoon ja loppuhuipennuksena ennen keskusteluja on 12 minuutin pituinen multimediaesitys.

Kuulijoille on siis varattu aikaa kysymyksille, vastaukseille ja keskusteluille kansallispuistoja koskien.

Tea Karvinen on entinen eräopas. 1980-90 -luvuilla hän kehitti luontomatkailua muun muassa Pohjois-Karjalassa ja matkusti ympäri maailmaa esimerkiksi vapaaehtoistyötä tehden ja vaellusmatkoja vetäen. Yliopistotutkinto hänellä on Alaskan yliopistosta Fairbanksista pääaineenaan valokuvajournalismi.

Kansallispuistoillan järjestää Savonlinnan kulttuuritoimi, Savonlinnan fotokerho, Itä-Savon Luonnonsuojeluyhdistys ry, Retki-Toverit ry ja Savonlinnan Taidelukio.

Kansallispuistoilta Savonlinnan Taidelukiolla tiistaina 6. lokakuuta klo 18 alkaen.