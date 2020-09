Lusto ryhtyy etsimään toimitusjohtajaa – Äänismaa siirtyy Suomen Metsäkeskuksen palvelukseen vuoden vaihteessa

0

Suomen Metsämuseo Lusto tiedottaa, että Punkaharjulla syksystä 2017 työskennellyt MMM Pekka Äänismaa jättää museon toimitusjohtajan tehtävät vuoden loppuun mennessä. Keski-Suomessa asuva Äänismaa siirtyy elinkeinopäälliköksi Suomen Metsäkeskukseen Jyväskylään 1.1.2021 alkaen. Päätöksen myötä Suomen Metsämuseosäätiön hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan haun.

Museossa on tehty mittavia uudistuksia viime vuosina, ja näyttely- sekä tapahtumatoiminta on ollut vilkasta ja menestyksekästä.

– Pekka Äänismaan johdolla uudistettiin Luston strategia ja sen toteuttaminen on edennyt erinomaisesti. Luston ison uudistustyön ensimmäinen vaihe on toteutunut strategian mukaisesti ja museolla on taloudellisesti aikaisempaa vahvempi asema, toteaa Suomen Metsämuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Saarimaa.

Museon kehittäminen jatkuu edelleen ydinnäyttelyuudistuksen ja museon ison peruskorjauksen merkeissä.

– Lustolla ja Saimaan alueella tulee aina olemaan minulle erityinen merkitys ja toivon, että tulevan organisaationi myötä voimme jatkossa tehdä uudenlaista yhteistyötä. Nyt jatkan kuitenkin vuoden loppuun saakka täydellä sitoutumisella säätiön palveluksessa, sillä meillä on vielä paljon tehtävää Luston osaavan henkilökunnan kanssa loppuvuoden aikana, summaa Äänismaa.