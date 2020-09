Callunat sankarihaudoille – Kerimäen sankarivainajille saatiin syksyiset muistokasvit järjestöjen tuella

0

Kerimäen sankarihautausmaa on tähän asti jäänyt syksyisin kesäkukkien kuihduttua ankean ja koruttoman näköiseksi. Toisin on nyt: maanantaina kaikille 308:lle sankarihaudalle istutettiin callunat eli aitokanervat havutusten kera.

Seurakuntamestari Raimo Nuopponen on hyvillään sankarihautojen uudesta ilmeestä ja antaa erityiskiitoksen Pekka Hanikalle, joka toimi istutusten rahoituksen kokoonjuoksijana.

Kanervien saamisesta sankarihaudoille puhuttiin jo viime syksynä. Seurakunnalla ei ole ollut rahaa kasvien hankintaan, mutta tälle vuodelle rahoitus löytyi neljältä järjestöltä ja yhteisöltä.

Noin tuhannen euron arvoisen hankinnan rahoittivat LC Kerimäki, LC Kerimäki/Puruvesi, Kerimäki-seura ja Pääkanta-Säätiö. Seurakunta hoiti kasvien istutustyön ja havutuksen.

– Näkyvällä paikalla olevat sankarihaudat ovat syksyisin olleet niin paljaan näköisiä. Istutukset ovat ennen muuta kunnianosoitus sankarivainajille, perustelee LC Kerimäki/Puruveden palvelutoimikuntaa vetävä Pekka Hanikka.

Kaksiväriset callunat ovat kestäviä koristekasveja, joista riittää silmäniloa hautausmaalla kulkijoille pitkäksi aikaa.

Savonlinnan seurakunnan muilla sankarihaudoilla syysistutuksia ei ole, pientä Vuoriniemen hautausmaata lukuunottamatta. Ylipuutarhuri Pasi Inkinen on oikein hyvillään järjestöjen aktivoitumisesta Kerimäellä ja pitää mahdollisena, että esimerkki leviäisi muuallekin seurakuntaan.

Leijonat panostavat tänä syksynä Kerimäen kylämaisemaan myös toisella tavalla. Molemmat LC-klubit tempaisevat tulevana lauantaina maisemointitalkoilla.

Pusikoita raivaamalla avarretaan järvinäkymää Tavisalontien ja Veneenniementien liittymän seudulla. Kaupunki on luvannut huolehtia risukasojen poiskuljetuksesta.