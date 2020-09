Hartauskirjoitus: Ihmisen hyvä osa

0

Viime sunnuntain evankeliumiteksti oli Luukkaan evankeliumista (Luuk. 10:38-42). Jeesus vieraili Martan ja Marian luona. Nämä naiset olivat Lasaruksen siskoja, sen Lasaruksen, jonka Jeesus herätti kuolleista.

Me ihmiset synnymme tähän maailmaan ja meidät toivottavasti kastetaan, ja kerran kuolemme, toivottavasti uskossa Jeesukseen, joka on elämän ja kuoleman Herra.

Meidän elämäämme mahtuu paljon kohtaamisia. Maailmassa on paljon ihmisiä, joista osan me tapaamme maallisen matkamme aikana. Me siis tutustumme kouralliseen ihmisiä elämämme aikana.

Ensimmäiset ihmissuhteet ovat yleensä suhteemme vanhempiin ja sisaruksiin. Tutustumme muihin sukulaisiin ja myös ihmisiin, joille emme ole suoraan sukulaisia. Meillä saattaa olla muutamia ystäviä matkamme aikana, joillakin enemmän kuin toisilla.

Läheisimmätkin ystävät tai sukulaiset eivät tunne meidän koko elämämme yksityiskohtia. Historian tunnetuimmista henkilöistäkään ei tiedetä kaikkea. Jeesuksestakaan ei tiedetä kaikkea sitä, mitä hän on lyhyen elinaikansa aikana tehnyt maan päällä. Näin Raamattu itse meille kertoo.

Loppujen lopuksi vain Jumala tietää meidän koko elämämme, meidän syntimme ja mokamme, mutta myös kaiken sen rakkauden, minkä olemme saaneet tuntea elämämme aikana. Jumala on tämän rakkauden lähde, koska hän suostui ihmisen osaan ja syntyi Jeesuksessa maan päälle. Näin synnitön Jumala lähestyi syntistä ihmistä ja rakensi syntiinlankeemuksessa rikki menneen yhteyden uudestaan. Näin meistä tuli Jumalan lapsia.

Jokainen meistä tulee eri lähtökohdista ja on mennyt eri taipaleen tähän hetkeen. Kun me kohtaamme toisiamme, on meidän elämänlankamme sisältö erilainen verrattuna toisiin. Tottakai samankaltaisuuttakin löytyy, koska me ihmiset emme ole välttämättä niin erilaisia kuin joskus kuvittelemme.

Myös Jeesus tutustuu meihin eri hetkinä, usein toivottavasti silloin, kun olemme koolla hänen nimessään. Kun tunnustamme syntimme jumalanpalveluksen alussa, on se henkilökohtainen kohtaaminen Jumalan kanssa. Toisaalta kaikki tiedämme, että me kaikki olemme vajavaisia. Sen takia seurakuntayhteys tukee ja kantaa.

Me emme tiedä, miten Martta, Maria ja Lasarus alunperin tutustuivat Jeesukseen. Niistä tapaamisista, joita mainitaan Raamatussa, voi vain päätellä, että he tunsivat toisensa jo entuudestaan.

Olennaista on kuitenkin, että Jeesus on meille – lähtökohdistamme huolimatta – Vapahtaja. Olennaista on, että meidät on kastettu ja nimemme on kirjoitettu taivaan kirjaan. Jonka nimi on siinä kirjassa, hänellä on osallisuus ikuiseen elämään Jeesuksen tähden. Olennaista on, että meillä on hyvä osa, koska me kuulemme Jeesuksen ääntä ja seuraamme häntä.

Kirjoittaja on

Savonrannan

ja Punkaharjun pastori