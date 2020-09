Enonkosken kirkonkylänkaukolämpösopimus katkolla

0

Enonkosken kunta irtisanoo Itä-Savon Lähienergia Oy:n kanssa voimassa olevan kaukolämmön tuottamissopimuksen. Sopimus päättyy 30.6.2021.

Kunnan ja Itä-Savon Lähienergian kanssa tehty sopimus kaukolämmön tuottamisesta on peräisin vuodelta 2006. Järjestelyssä lämmöntuottaja omistaa tuotantolaitteiston, esimerkiksi hakevaraston, hakekattilan ja siihen liittyvät välineet.

– Kunta omistaa vain seinät ja öljykattilan, jonka avulla ei pystytä tuottamaan lämpöä koko kylälle. Se on vain hätävara ja apuna kovimmilla pakkasilla, kunnaninsinööri Keijo Kemppinen kertoo.

Osapuolet ovat käyneet neuvotteluja sopimuksen jatkamisesta, mutta lämmön hinnasta ei ole päästy sopimukseen.

– Näkemykset ovat olleet kaukana toisistaan, Kemppinen sanoo.

Viime vuosina kunnan ostot lämpöenergiasta ovat olleet noin 200 000 euroa vuodessa.

Lämmöntuotantosopimuksen purkautuessa kunta ostaisi laitteiston omakseen, mutta osapuolilla on eri näkemykset myös laitteiston hinnasta.

Mikäli hinnasta ei päästä sopimukseen, niin laitteistosta on pyydettävä hinta-arvio ulkopuoliselta arvioitsijalta.

Kemppinen ei osaa sanoa, mikä laitteiston arvo olisi. Viimeksi järjestelmä on arvioitu vuonna 2012, jolloin sen arvo oli vajaat 200 000. Sen jälkeen laitteistoon on tehty joitakin investointeja, ainakin savukaasujen puhdistusta on parannettu.

Alkuperäisen lämmöntuotantosopimuksen purkautuessa, ei vielä ole tietoa, kenen toimesta lämpöä jatkossa tuotetaan. Kunnaninsinöörin mielestä sopimus on tehtävä pitkälle ajalle, vähintään kymmeneksi vuodeksi. Todennäköisesti tuotanto joudutaan kilpailuttamaan, koska pitkän sopimuksen vuoksi sen arvo nousee korkeaksi.