”Sillä elää olen saanut” – Lue tästä edesmenneen veteraani Hannes Laamasen 100-vuotishaastattelu vuodelta 2015

0

Kerimäkeläinen kuorma-autoliikennöitsijä Hannes Laamanen menehtyi 29.8.2020 Hoitokoti Finlandiassa ehdittyään edellisellä viikolla täyttää 105 vuotta. Puruvesi-lehden toimittaja Jari Silvennoinen haastatteli Laamasta 100-vuotispäivän kynnyksellä vuonna 2015, kun hän asui vielä virkeänä kotonaan Anttolassa. Puruvesi-lehti julkaisee ohessa talvi- ja jatkosodan veteraanin muistoa kunnioittaakseen Laamasen 100-vuotishaastattelun, jossa tämä käy läpi niin siviili- kuin sotaelämän vaiheitaan.

– Juotko sie muuten kahvia? Mie paan tuossa vein kiehumaan.

Hannes Laamanen pomppaa sohvalta ja kipaisee keittiöön tankkaamaan kahvinkeittimen. Kohta mies palaa olohuoneeseen ja istuu sohvalle viereen.

– Miulla kun on tuo kuulo heikentyny, pittää olla tässä lähellä.

Muuta vaivaa Laamasella ei tunnu juuri löytyvänkään, ainakaan päälle päin ilmenevää. Pienimuotoinen ihme, sillä Kerimäen Anttolassa asuvan entisen automiehen ja sotaveteraanin mittariin napsahtaa huomenna perjantaina 100 vuotta.

Hannes Laamanen syntyi 21. elokuuta 1915 Savonlinnassa. Perhe asui Viiskulmassa, mutta Hannes oli neljävuotias kun tuli muutto Anttolaan, nykyisen koulun viereen. Siinä vierähti parikymmentä vuotta.

Vuonna 1945 Hannes teki oman talon mäelle kilometrin päähän ja perusti perheen. Tuossa välissä oli sota, mutta siitä tuonnempana.

Myöhemmin naapuriin valmistui vielä yksi uusi talo, mihin Hannes vaimoineen muutti eläkepäiviksi. Viimeiset 20 vuotta mies on asunut talossa yksin, leskenä.

Oli kahentoista tunnin löysit ja löysipalkka.

Nuorena Hannes kävi maamieskoulun, mutta maajussin touhu ei huvittanut. Jatkosodan autoporukoissa alkoi kiinnostaa ajaminen. Uravalinta oli selvä.

– Kahella kuorma-autolla ajettiin puuta Schaumannille kakskymmentä vuotta. Oli kahentoista tunnin löysit ja löysipalkka. Tallilla vaihettiin kuskia kello kuusi uamulla ja illalla. Autot seiso vuan lauantai-illasta sunnuntai-iltaan, muuten ajettiin koko ajan kellon ympäri.

Kun kuskeja vaihdettiin puolen vuorokauden välein, kilometrejä kertyi niin, että autotkin piti vaihtaa reilun kahden vuoden välein. Ajotahti oli niin kiivas, että remontteja ei joutanut tekemään.

Kuskattava vaihtui jossain vaiheessa kalkkiin, jota rahdattiin Louhen kalkkitehtaalta asvalttifirmoille ympäri maata, Rovaniemeä ja Helsinkiä myöten.

– Sillon laitettiin asvalttiin kuus rosenttia kalkkia. Ja tuli paremmat asvaltit kuin nyt. Nyt pannaan pölyä ja mitä kaikkee.

Nyt kuorma-automiehetkin kulkee pikkukengissä.

Hannes huokailee moneen kertaan, miten paljon maailma on muuttunut. Autojen ja teiden kunto oli ennen mitä oli.

Hannes ajoi itse autoa 90-vuotiaaksi, mutta teki sitten itse päätöksen. Auto meni pojanpojalle.

Kortti taitaa vielä olla tallella, mutta rattiin mies ei enää mennyt.

– Ois sitä ehkä 95-vuotiaaksi pystynyt vielä ajamaan, mutta

pittää ajatella että liikenteessä on toisiakin. Kaikki ei ajattele sillä tavalla.

Vanhuuden päivät sujuvat nyt lupsakasti. Alkuaikoina Hannes koverteli puupahkoista ja männynkäkkäräjuurista puutöitä, joista osa koristaa vielä asuntoa.

Ulkopuolisia apuja satavuotias ei vielä suuremmin tarvitse. Lämmin ruoka tulee kerran päivässä kylän kahviravintolasta ja yksityisestä hoivayrityksestä käy hoitaja kahdesti viikossa.

– Tekee mitä milloinkin tekee. Joskus jos ei oo muuta, niin keitellään kahvit ja huastellaan.

Siivoja käy kaksi kertaa kuussa ja hoitaa samalla pyykkihuollon. Lähisuku käy säännöllisesti tervehtimässä ja auttelemassa.

Särkylääkkeitäkään Hannes ei ota, vaan kuuntelee kivut milloin niitä on tullakseen.

Sauna on Hanneksella aina lämpimänä ja kyllä mies saunookin, vähintään viisi kertaa viikossa.

Lääkedosetille ei ole tarvetta, sillä käytössä on vain yksi lääke. Särkylääkkeitäkään Hannes ei ota, vaan kuuntelee kivut milloin niitä on tullakseen.

Ja tuleehan niitä aika ajoin. Milloin säteilee sormessa, milloin

varpaassa tai leuassa.

Kun oli ne sodat.

Hannes Laamanen vietti talvisodassa kolme kuukautta etulinjassa kiväärikomppaniassa. 3. päivä maaliskuuta Kollaalla sitten tapahtui.

– Venäläiset hyökkäsivät kirkkaassa aamuauringossa valkeiden panssarilevyjen suojassa. Ei meinattu huomata niitä, kun aurinko paistoi niin kirkkaasti. Mie kävin kiikarin ja sitten näkyi.

– Kaveri ampui, mutta eihän se mittään tointanu niitä levyjä vastaan. Siirryttiin pikkasen ja sitten se suihku tuli.

Luotisuihku pyyhkäisi Hanneksen olkapäätä, kaulaa ja leukaa. Luodit tulivat ilmeisesti osin penkan läpi, koska paidan ja ihon välistäkin löytyi kolme kuulaa.

Siirryttiin pikkasen ja sitten se suihku tuli.

Äly oli kohta kankaalla kovan verenvuodon takia, mutta kaverit saivat vedettyä Hanneksen turvaan mäen taakse. Mies heräsi vuorokausia myöhemmin Siilinjärvellä.

– Siinä paikassa oli meitä kymmenen poikaa ja kaikki muut jäivät sinne. Ei jäänyt ketään tuttua kenen kanssa käydä asioita myöhemmin läpi. Sankarihaudoissa ketkä on, ne oli miehiä, sanoo Kollaan veteraani ja silmäkulma kostuu sen ainoan kerran hivenen.

Hannes Laamanen on katsonut sittemmin sodista tehtyjä elokuvia, ja hymähtää että niistä ei saa läheskään todellista kuvaa siitä, mitä talvisota oli. Miehiä ja aseita oli vähän.

– Se oli rankka talvi, voi hyvä ihme. Alkutalvesta teltta paloi ja toista viikkoa oltiin taivasalla kovassa pakkasessa.

Hannes pääsi kolmen kuukauden aikana yhden kerran pistäytymään täisaunassa – ja täitä riitti. Veteraani ihmettelee, miten vähän sodan aikana kuitenkin sairastettiin, vaikka hikisinä painuttiin tuntikausiksi kylmässä hankeen.

Jos oli lähtö lähellä etulinjassa, sattui taaempanakin rintamalla rankkoja tilanteita. Hannes kävi kerran majoitusalueella naapurien isossa teltassa, missä Kerimäen poikia oli hieman ilakoimassa täiongelmien kanssa.

– Olihan siellä pidettävä välillä lystiäkin, muuten ei olisi jaksanut.

Hannes lähti sitten teltasta ja ehti vähän matkan päähän, kun kaukaa yllättäen ammuttu iso ammus putosi keskelle telttaa.

– Ne pojat kuolivat iloisina.

Olihan siellä pidettävä välillä lystiäkin, muuten ei olisi jaksanut.

Hanneksen vammat saatiin kursittua kuin ihmeen kaupalla kuntoon, mutta aikaakin siinä meni. Leuan paikkasi aiheeseen erikoistunut 75-vuotias professori Richard Faltin.

Leukaan siirrettiin viisi senttiä luuta lonkasta. Jatkosota meni enimmäkseen pohjoisessa, kauempana rintamalta krh- ja autojoukoissa.

Siellä miesten yksi riesa olivat henkiset ongelmat, jotka johtivat joidenkin kohdalla äärimmäisiin ratkaisuihin. Hannes piti mielensä kunnossa pitkinä odottelun aikoina muun muassa puutöitä tekemällä.

Vaikka sodista on yli seitsemän vuosikymmentä, eivät muistot ole kadonneet mielestä.

– Tuollaiset tiukat asiat ei häviä pois milloinkaan. Ihmeellistä että ne pittää muistaa kun jää yksin eikä oo muuta ajattelemista.

Hannes Laamanen on tätä nykyä tyytyväinen vanhus. Veteraanien ja sotainvalidien asiat hoidetaan hyvin ja elämä soljuu painollaan, lehtiä lukien ja yhteiskunnan asioita vielä tarkasti seuraten. Ulkoilukin onnistuu ”potkulaudan” kanssa, vanhan koiran ollessa kaverina.

Kännykkää Hannes ei ole ottanut eikä ota.

– Mie halluun ellää vappaasti ja rauhassa, ettei aina soitella.

Mie en syö kasviksia, mittään näitä tomaatteja ja kurkkuja. Voita pittää olla yhtä paksulti kuin piirakkaa.

Pitkän iän salaisuutta etsitään usein ruokavaliosta ja elämäntavoista. Hanneksen kohdalla vastaus on yllättävä:

– Mie en syö kasviksia, mittään näitä tomaatteja ja kurkkuja. Tavallista ruokaa vaan, ja voita ja rasvoja pittää olla. Voita pittää olla yhtä paksulti kuin piirakkaa.

Hannes muistelee lääkäreiltä kuulemiaan ravintoluentoja, joihin hän kerran vastasi syövänsä ihan päinvastoin kuin lääkäri sanoo.

– Tämä tuumasi jotta poikkeuksiakin on.

Kotoaan Hannes Laamanen ei aio lähteä mihinkään.

– Jos mie mänen huonoksi, niin löytyyhän tähän hoitajia.