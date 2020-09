Omaolon koronaoirearviossa ja Koronavilkussa on otettu käyttöön sähköinen yhteydenottokanava

0

Sosterin alueen asukkaille on koronavirusepäilyissä auennut puhelinpalvelun rinnalle uudet sähköiset yhteydenottokanavat. Yhteydenottokanavat ovat sekä Omaolon koronaoirearviossa että Koronavilkku-matkapuhelinsovelluksessa.

Omaolossa asukas voi täyttää oirekyselyn, jonka perusteella hän saa juuri omaan tilanteeseen sopivat ohjeet ja tarvittaessa ohjautuu terveydenhuollon palveluihin. Asukas voi lähettää tulokset ja yhteydenottopyynnön sähköisesti Sosterin terveydenhuollon ammattilaiselle ympäri vuorokauden. Ammattilainen vastaa asukkaalle vuorokauden kuluessa joko Omaolon kautta viestillä tai puhelimitse.

– Flunssaiselle tai vatsaoireiselle asukkaalle tämä on helppo tapa asioida ja saada ohjeet jonottamatta juuri itselle sopivaan aikaan. Oirearvion voi tehdä kotisohvalla vaikka iltamyöhään ja lieväoireinen voi rauhassa jäädä odottamaan sairaanhoitajan yhteydenottoa, kunnan tartuntatautilääkäri Hanna Jokela Sosterista sanoo.

Sähköisen asioinnin lisäksi asukkaille on entiseen tapaan käytössä myös puhelinpalvelu sekä terveysasemille että päivystykseen. Jonot puhelinpalveluun odotetaan lyhenevän kun rinnalle saatiin sähköinen yhteydenottokanava. Näin myös muiden asukkaiden asiointi puhelinpalvelussa sujuvoituu.

Omaolon koronavirusoirearvioon pääsee verkossa osoitteessa www.omaolo.fi

Koronavilkku on THL:n tuottama puhelinsovellus, jolla pyritään estämään koronaviruksen leviämistä. Koronavilkun avulla altistuneet – myös ne, joita sairastuneet eivät tunne – pystytään tavoittamaan nopeammin ja kattavammin.

Jos koronavilkun käyttäjä sairastuu koronavirukseen, hän saa terveydenhuollosta koodin, jolla hän voi halutessaan anonyymisti sovelluksen kautta ilmoittaa tartunnastaan muille ja siten auttaa tartuntaketjujen katkaisemisessa. Tämän jälkeen sovellus lähettää tiedon niille, jotka ovat voineet altistua tartunnalle. Jos ilmoituksen saanut on oireinen, sovellus ohjaa hänet Omaolon oirearvioon ja olemaan sitä kautta yhteydessä terveydenhuoltoon. Oireeton voi halutessaan jättää sähköisen yhteydenottopyynnön Koronavilkku-sovelluksen kautta.

– Suosittelen Koronavilkku-sovelluksen lataamista ihan jokaiselle. Mitä laajemmin Koronavilkku on käytössä, sitä enemmän siitä koronatartuntojen leviämisen ehkäisyssä hyödytään. Vaikka meillä Sosterin alueella koronavirustilanne on edelleen rauhallinen, voi se valitettavasti muuttua nopeastikin, kuten aivan lähialueilla on viime viikkoina käynyt, Jokela toteaa.

Koronavilkku-sovellusta on turvallista käyttää. Se ei pysty selvittämään käyttäjän henkilöllisyyttä eikä kerää sijaintitietoja.

Lataa oma koronavilkku-sovellus: https://koronavilkku.fi/

Negatiivisesta testituloksesta tulee tieto asiakkaalle jatkossa tekstiviestillä

Samaan aikaan uusien yhteydenottokanavien kanssa on Sosterissa otettu käyttöön tekstiviestipalvelu, joka välittää automaattisesti negatiivisen koronavirustestituloksen asiakkaalle.

– Tulos negatiivisesta tuloksesta tulee suoraan asiakkaan puhelimeen tekstiviestinä, eikä sitä tarvitse erikseen kysellä tai tarkistaa muualta. Positiivisesta testituloksesta terveydenhuollon ammattilainen soittaa suoraan asiakkaalle, Jokela sanoo.