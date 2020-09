Illat pimenevät yhä aikaisemmin – on aika kiinnittää heijastin

0

Valtakunnallista heijastinpäivää vietetään jälleen 1. lokakuuta. Päivän viesti on selkeä: viimeistään nyt on aika kiinnittää heijastin. Liikenneturva ja Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri polkaisevat heijastinkauden käyntiin muistuttamalla erityisesti alueen lastenneuvoloissa asioivia perheitä heijastimen käytön tärkeydestä.

Syksyn edetessä illat pimenevät yhä aikaisemmin. Liikenteessä on siis kiinnitettävä entistä enemmän huomiota näkemiseen ja näkymiseen. Liikenneturva ja Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri käynnistävät heijastinkauden yhteisellä tempauksella, jossa terveydenhoitajat jakavat neuvolakäyntien yhteydessä heijastimia viikolla 40.

– Monesti lapsiperheen arki on täynnä vilskettä ja vipinää, ja varautuminen pimeisiin aamuihin ja iltoihin voi tohinassa unohtua. Haluamme muistuttaa neuvola-asiakkaitamme näkyvyysasioista huolehtimisesta erityisesti myös taajama-alueilla, missä heijastimen käyttö unohtuu helpommin kuin täysin pimeillä taipaleilla. Alkuun pääsee neuvolakäynnin yhteydessä jaettavalla heijastimella, osastonhoitaja Anna-Maija Huttunen Sosterista perustelee.

– Teemapäiviä ja tempauksia tarvitaan, sillä unohtaminen on inhimillistä. Oikea-aikainen muistutus tukee turvallisten valintojen tekemistä. Näin pimeimmän vuosineljänneksen kynnyksellä on hyvä havahtua heijastinkauteen ja varmistaa oman ja läheisten näkyminen muille tienkäyttäjille. Heijastimen käyttö on simppeli tapa lisätä erottumista liikenteessä, vahvistaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eini Karvonen.

Heijastinta käyttävä erottuu

Heijastimen erottuvuus perustuu takaisinheijastavuudelle. Kaukovaloilla ajava autoilija näkee ilman heijastinta pimeällä tiellä kulkevan jalankulkijan noin 150 metrin etäisyydeltä. Heijastinta tai heijastinliiviä käyttävä nähdään jopa yli 600 metrin päästä. Lähivaloilla taas ilman heijastinta kulkeva erottuu vasta noin 50 metrin päästä, kun heijastimen kanssa kävelijä voi näkyä jo 350 metrin etäisyydeltä.

Liikenneturvan Karvonen kannustaa tutustumaan heijastinvalikoimaan, josta löytyy heijastimia moneen makuun ja erilaisilla kiinnitysmekanismeilla

– Erilaiset heijastimet täydentävät toisiaan. Mitä useampia heijastimia käytetään, sen paremmin autoilija tai pyöräilijä näkee pimeässä tai hämärässä kulkevan jalankulkijan. Molemmin puolin kiinnitetyt heijastimet auttavat autoilijaa hahmottamaan tiellä kulkijan myös leveyssuunnassa”, Karvonen vinkkaa, mutta muistuttaa tarkistamaan, että heijastin on varmasti asianmukainen.

– Heijastinta hankkiessa kannattaa tarkistaa, että se täyttää EN 13356-standardin vaatimukset ja on CE-hyväksytty. Pimeän ajan varustusta voi täydentää myös erilaisilla heijastavilla asusteilla, mutta aina pitäisi olla myös ainakin yksi niin sanotusti oikea heijastin”, Karvonen opastaa.