Sosterin alueella on yksi uusi koronavirustartunta – altistumisia selvitetään Siun soten alueella

Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella on tiistaina 22.9.2020 tilastoihin tullut yksi uusi positiivinen koronavirustartunta. Tartunta ei aiheuta toimenpiteitä alueella.

Tartunta on todettu Savonlinnassa kirjoilla olevalla, mutta toisella paikkakunnalla asuvalla henkilöllä.

– Osa keväällä todetuista positiivisista oli vastaavanlaisia, eli henkilö oli kirjoilla Savonlinnassa, mutta ei asu seudulla, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen Sosterista sanoo.

Tartunnat kirjautuvat THL:n rekisteriin sen paikkakunnan mukaan, missä henkilö on kirjoilla, vaikka hän ei fyysisesti asuisi siellä.

Siun soten alueella Lieksassa on varmistunuyt maanantai-iltana 21.9. yksi koronavirustartunta. Henkilön lähikontaktit on kartoitettu ja heihin ollaan suoraan yhteydessä. Tartunnan alkuperä ei ole vielä tarkkaan tiedossa, vaan jälkitystyö on vielä kesken. Tällä hetkellä selvitykset keskittyvät Binswrholtz Nordic Oy:n tehtaalle Lieksassa.

Koronavirustestejä on otettu useilta oireilevilta henkilöiltä ja on mahdollista, että tartuntoja paljastuu lisää. Siun sote on ollut suoraan yhteydessä tiedossa oleviin altistuneisiin, tehtaan johto on puolestaan informoinut työntekijöitään sekä ryntynyt välittömiin varotoimiin työpaikalla.