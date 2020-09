Savonlinnan kirjastoauto Käkriäinen jatkaa toimintaansa lokakuun alusta lähtien

0

Savonlinnan kirjastoauto palaa reiteille 1. lokakuuta alkaen. Uuden pysäkkiaikataulun voi myös noutaa kirjaston palvelupisteistä. Koronarajoitusten vuoksi autossa voi asioida kolme henkilöä kerrallaan.

Savonlinnan kirjastoautotoiminta jatkuu uuden kirjastoautovirkailijan voimin. Pysäkkiaikataulua on uudistettu ja toiminnassa on huomioitu sekä henkilökunnan että asiakkaiden turvallisuus.

Kirjastoautossa on noudatettava yleisiä terveysviranomaisten antamia ohjeita asioinnista julkisissa tiloissa korona-aikana.

Kirjastoautopalveluita on saatavilla Savonlinnan alueen kouluilla ja päiväkodeilla noin kahden viikon välein. Taajama- ja maaseutualueen asukkaita palvellaan pääsääntöisesti tutuilla reiteillä.

Kirjastoauton uusi aikataulu kannattaa tarkistaa kirjaston kotisivuilta tai ottamalla yhteyttä kirjastoon. Aikatauluja on saatavilla myös paperiversiona kirjaston toimipisteissä.

Koronarajoitusten vuoksi kirjastoautossa voi asioida kolme henkilöä kerrallaan. Asioinnin sujuvuuden varmistamiseksi aineistoa voi varata etukäteen kirjastosta, jolloin varaamansa aineiston voi noutaa omalta kirjastoautopysäkiltä. Niin sanottua kirjakassipalvelua suositellaan sekä oppilaitoksille että henkilöasiakkaille. Flunssaoireisena kirjastoautossa ei pidä asioida.

Kirjastoauton aikataulun voi tarkistaa Savonlinnan kaupunginkirjaston kotisivuilta osoitteesta www.savonlinna.fi/kirjasto.