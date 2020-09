Koko perheen tulinen tapahtuma Enonkoskella lauantaina – KoskiVenetsialaisissa ulkotulia, hyvää ruokaa ja musiikkia

0

Enonkoskella toivotetaan taas syksy tervetulleeksi yhdessä KoskiVenetsialaisten myötä.

Lauantaina 26. syyskuuta iltapäivällä käynnistyvä ja pitkälle yöhön jatkuva tapahtuma järjestetään nyt neljättä kertaa. KoskiVenetsialaiset on lukuisten enonkoskelaisten yhteinen ponnistus. Yrittäjien lisäksi mukana ovat muun muassa Enonkosken kunta, kappeliseurakunta sekä Eläköön Enonkoski ry.

Pimenevä ilta, ulkotulet, hyvä ruoka ja yhdessä olo värittävät syksyistä iltaa. Tunnelmallinen tapahtuma on suunnattu koko perheelle ja ohjelmassa on huomioitu eri-ikäryhmät monin tavoin.

– Kyseessä on yksi Enonkosken suosituimmista tapahtumista ja se ei tulisuutensa ansiosta jätä ketään kylmäksi. Tapahtuma alkaa klo 17:00 ja ohjelmaa on kylän raitilla, kosken äärellä sekä kylän puodeissa ja ravintoloissa, järjestäjät kertovat.

Kosken varrella kannattaa käydä, koska sekä ylä- että alajuoksu valaistaan näyttävästi valoilla ja tulilla.

Enonkosken tori herää eloon klo 17-20, jolloin torilla järjestetään venetsialaisten toritapahtuma. Syksyisessä markkinatunnelmassa on mahdollisuus ostosten tekemiseen ja voi vaikka jutella lämpimikseen torimyyjien kanssa. Illallinen taivaan alla on mahdollista nauttia vaikka paistettuja muikkuja maistellen.

Samaan aikaan toritapahtuman kanssa esiintyy Kahvila ja puoti Maitolaiturilla trubaduuri Ari viidesta alkaen. Kuuden aikaan paikalla alkaa uutispuuro-tarjoilu, jota jatketaan kahden tunnin ajan.

KORPI Bistro on KoskiVenetsialaisten aikaan avoinna ja paikalla järjestetään Karvilan Panimon ohjattu olutmaistelu alkaen klo 18.00. Samaan aikaan paikalla järjestetään lasten karaoke. Lasten käytössä on myös Activity makerin pomppulinna ja tarkkuusammunta-piste.

Aikuisille suunnattu Korven Karaoke Tamaran emännöimänä käynnistyy KORPI Bistrossa seitsemän aikaan.

Seurakunta kutsuu kirkkoon kanttoreiden Gospelkonserttiin klo 20-21. Konserttiin on vapaa pääsy. Koronaohjeistuksen mukaisesti kirkkosaliin voidaan ottaa saapumisjärjestyksessä 125 henkilöä.

KoskiVenetsialaisten iltajamit pidetään KORPI Bistrossa, jossa jammaillaan savonlinnalaisen Katrina&her Poor Fellas -yhtyeen tahdissa. Esiintymisajat klo 21.30 sekä 23.00. Vapaa pääsy.

Tarkemmat tiedot KoskiVenetsialaiset -tapahtumasta 17.9. -Puruvesi-lehdestä.