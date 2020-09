Hartauskirjoitus: Suitset, peräsin ja kieli

0

Eräs alkusyksyn jumalanpalvelusteksteistä on Jaakobin kirjeen 3. luvusta. Jaakob kirjoittaa muun muassa: Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan: hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa. Jos panemme suitset hevosen suuhun, me saamme sen tottelemaan itseämme ja voimme ohjata koko hevosta. Entä laivat: vaikka ne ovat isoja ja rajut tuulet heittelevät niitä, pienen pieni peräsin ohjaa laivan minne peränpitäjä haluaa. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. … kieltä ei yksikään ihminen pysty kesyttämään. Se on hillitön ja paha, täynnä tappavaa myrkkyä.

Siis vain täydellinen ihminen hallitsee puheensa. Niinpä ihan jokainen ihminen on osallinen puheen synnistä, koska kukaan ihminen ei ole täydellinen. Luulenpa, että jos itse kullekin meistä annettaisiin käteen laite, jolle on nauhoitettu esimerkiksi kaikki meidän viimeisen kuukauden aikana lausumamme sanat, me emme haluaisi kuulla niitä.

Toisessa kohtaa kirjettään Jaakob sanoo: Itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan, mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan. Neuvo hitaasta puhumisesta liittyy erityisesti äkkipikaistuksissa tehtyihin ylilyönteihin.

Kieli voi muuttaa elämämme suunnan. Moni elämä on jopa tuhoutunut kielen takia. Jaakobin mukaan kieli on paljon vaarallisempi kuin karannut hevonen tai myrsky merellä. Raamatussa annetaan enemmän varoituksia ja tuomioita kielen synneistä kuin vaikkapa alkoholin väärinkäytöstä.

Samalla tavalla kuin suitset ja peräsin määräävät hevosen tai laivan suuntaa, niin myös kieli voi määrätä sitä suuntaa, mihin ihminen on matkalla. Jos ihminen kykenee hallitsemaan kielenkäyttöään, on luultavaa, että hänen elämänsä suunta on muutenkin oikea.

Jaakob sanoo, että kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Me hairahdumme, teemme syntiä. Kun synti painaa meitä, saamme tunnustaa sen Jumalalle ja uskoa Jumalan sanan lupauksiin syntien anteeksisaamisesta. Usko Jumalan anteeksiantoon on uuden alku. ”Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa – vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi”.

Lähimmäisiltäkin voi pyytää rikkomuksiaan anteeksi. Myös pappien ja muidenkin seurakunnan työntekijöiden luokse voi tulla sydäntään ja omaatuntoaan keventämään. Tai vaikka soittaa. Ripittäytyminen puhdistaa sisintä ja tervehdyttää sekä sielua että ruumista. Tervetuloa keventämään mieltä! Siunausta syksyysi!

Pekka Auvinen

Enonkosken aluekappalainen