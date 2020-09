Lauantaina liikettä luvassa Hiukan vaarallisissa tunnelmissa – Kyläjuoksu järjestetään kolmatta kertaa Punkaharjulla

0

Lauantaina pääsee urheilemaan Hiukkajoen ja Vaaran suunnalla alueen parhaaksi polkujuoksutapahtumaksi mainostetun, Hiukan Vaarallisen kyläjuoksun merkeissä.

Kolmatta kertaa järjestettävän tapahtuman reitti kulkee Puruvesi Polkua pitkin.

Tapahtuma toteutetaan tänä vuonna Naaranlahden Pallon, eli NaPa ry:n toimesta.

Järjestäjätiimiin kuuluva Janne Hänninen kertoo, että matkaa voi taittaa tapahtumassa joko juosten, pyöräillen, ratsain tai kävellen. Juoksijoille järjestetään ajanotto.

Tarjolla on kaksi päämatkaa: 10 kilometrin mittainen Hiukan Hilpaisu ja 21 kilometrin pituinen Hiukan Vaarallinen. Näiden sarjojen lähtöpaikkana toimii Hiukkajoen kylätalo.

Ensimmäinen maalipaikka on Matkailutila Naaranlahti, toinen Vaaran kylätalo. Vaaran kylätalolta järjestetään Hännisen mukaan tarpeen mukaan kyydityksiä Naaranlahteen.

Lisäksi Matkailutila Naaranlahdella järjestetään lasten polkujuoksua 400 metrin matkalla.

– Mikäli isompia lapsia tulee, niin juostaan useampi kierros, Hänninen kertoo.

Pääsarjojen osallistumismaksu kattaa tapahtuman huoltoineen, sekä rantakalan ja saunan Matkailutila Naaranlahdessa.

Hiukan Vaarallista kyläjuoksua ryhdyttiin aikoinaan järjestämään Puruvesi Polun ylläpitämiseksi.

Puruvesi Polku on retkeilyyn, polkujuoksuun, maastopyöräilyyn, ratsastukseen, hiihtoon soveltuva ulkoilu-ura.

Se kulkee Puruveden vaihtelevissa maisemissa ja maastoissa pohjoisella Punkaharjulla välillä Enanlahti-Hiukkajoki-Vaara.

Hiukan Vaarallinen kyläjuoksu la 19.9. Lähtö klo 10 / Hiukan kylätalo, Susiniementie 12, 58520 Hiukkajoki