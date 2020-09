Tahtotila Pohjois-Savoa kohti – Savonlinnan valtuustossa maakuntasuunta puhutti, mutta kaupunginhallituksen lausunto pysyi enemmistön voimin.

0

Savonlinnan kaupunginvaltuuston maanantai-iltaisessa kokouksessa selvä enemmistö valtuutetuista liputti Pohjois-Savon maakunnan ja sote-alueen puolesta.

Lausunto sote-uudistusta koskevaan lakiluonnokseen eduskunnalle pysyi kaupunginhallituksen esityksen mukaisena, tosin usean puheenvuoron ja äänestyksen päätteeksi.

Pohjois-Savon puolesta äänestivät SDP, Vihreät, Kokoomus, Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset, sekä osa Keskustan valtuutetuista. Etelä-Savon puolesta äänesti suuri osa Keskustan valtuutetuista ja Kristillisdemokraatit. Kaksi valtuutettua äänesti tyhjää.

Asiaa käsiteltäessä Reima Härkönen (kesk.) esitti, että Savonlinna pysyisi jatkossakin Etelä-Savossa. Matti-Pekka Parkkinen (kesk.) puolestaan esitti, että Savonlinnaan perustettaisiin oma erillinen Savonlinnan sotemaakunta. Matti Lundenius (ps.) esitti, että sote-asioissa kuuluttaisiin Pohjois-Savoon ja muutoin Etelä-Savoon.

Parkkisen ja Lundeniuksen esitykset äänestettiin ensin nurin. Lopulta kaupunginhallituksen esitys voitti Härkösen esityksen äänin 35-14. Kaksi valtuutettua äänesti tyhjää.

Jouni Matilainen (kesk.) koki, ettei maakunnan vaihdon vaikutuksista ollut vielä tarpeeksi tietoa ja esitti pikaista riippumattoman selvitysmiehen asettamista niiden selvittämiseksi. Enemmistö, 34 valtuutettua pysyi kuitenkin kaupunginhallituksen lausunnon kannalla. Matilaisen ehdotusta kannatti 16 valtuutettua ja yksi äänesti tyhjää, eikä se täten tullut hyväksytyksi.

Tuukka Suomalainen (kesk.) esitti aivan kokouksen lopulla lausuntoon lisäyksen siitä, että sopimuspalokuntien asema on joka tapauksessa turvattava alueella jatkossakin muun muassa ensivastetoiminnan järjestämisessä. Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lauri Kosonen (vihr.) esitti, että maakunnan nimenä tulisi olla Suur-Savo, mutta enemmistö oli Pohjois-Savo -nimen kannalla. Reima Härkönen esitti, että maakunnan nimi olisi jätetty tyhjäksi, mutta enemmistö piti Pohjois-Savo -nimen voimassa.

Valtuustokeskustelussa tuotiin puolin ja toisin esiin lähinnä jo aiemmin kuultuja perusteluita. Pohjois-Savon kannattajat uskoivat muun muassa, että siellä sairaalan säilymiseen ja toiminnan kehittämiseen on realistisemmat edellytykset.

Etelä-Savon kannattajat vaikuttivat uskovan mahdolliseen lakikirjaukseen ja toivat esiin huolia siitä, mihin kaikkeen muuhun maakuntavaihto voisi vaikuttaa.

Sekin nostettiin esiin, että lopulliset ratkaisut tekee lausuntokierroksen jälkeen valtioneuvosto, eikä kummassakaan mallissa ole varsinaisesti taetta sairaalan säilymisestä.

Pohjois-Savon puolesta äänestänyt Olli Österlund (kesk.) muistutti pääministeripuolue SDP:n taannoisesta lupauksesta ja peräänkuulutti yksituumaisuutta.

– Savonlinnaa on sen verran vedetty kölin ali, että jos hallitus pääministeripuolueen lupauksesta huolimatta päättää meidät Etelä-Savon maakuntaan, ei se varmasti tapahdu ilman kunnollisia hyvityksiä ja lupauksia hyvästä tulevaisuudesta, Österlund sanoi.

– Jokainen ymmärtää, että leikkausmäärät alueella on niin vähäiset, ettei millään työnjakoratkaisulla pystytä niitä turvaamaan. Jos muutetaan lakia, niin missä se sotesäästö on? Isommasta kakusta saadaan järjestettyä kustannustehokkaammin, sieltä se säästö tulee, Olli Sironen (sd.) totesi.

Kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk.) oli sitä mieltä, että hallituksen päätöksellä terveydenhuoltolakiin voitaisiin kirjata kaksi päivystävää sairaalaa Etelä-Savoon.

Kansanedustaja Heli Järvinen (vihr.) huomautti, että asiassa kyse paljolti siitä, minkä tasoiset palvelut muu maa on meille valmis maksamaan. Lakikirjausta Järvinen piti täysin mahdottomana.

– Se tarkoittaisi käytännössä sitä, että puolenkymmentä muutakin sairaalaa tulisi vaatimaan samaa. Yksi soteuudistuksen tarkoitus on nimenomaan saada kustannuskehitys hidastumaan, Järvinen sanoi.

Tuukka Suomalainen (kesk.) totesi, että sairaalan turvaamiseksi tarvittaisiin muutakin kuin hyvää tahtoa ja jatkoi, ettei pienen pitäisi niin ylpeä olla, ettei neuvotteluvaraa jätettäisi. Suomalaisen mukaan myös ammattikorkeakoulu Xamkin ja ammattiopisto SAMIedun tilanne heikkenisi maakuntavaihdoksessa.

Jonne Tynkkynen (kesk.) katsoi KYSin ja Savonlinnan yhteistyön olevan suurta sumutusta ja satua, sekä totesi muun muassa, etteivät pohjoissavolaiset päättäjät ole ilmaisseet, että sairaalan ylläpitoon olisi mahdollisuutta.

Sanna Metsälä (kesk.) kritisoi valmistelu- ja kuulemisprosessia: hän muun muassa totesi, että Kuopion nimissä kuulemiseen kuulemiseen osallistuneet eivät olleet tietoisia mihin ovat osallistumassa ja moitti myönteisen, Kuopion suuntaan tehtävän valmistelun puuttumisesta. Metsälä totesi, ettei myöskään ole tekemässä päätöstä Xamkin, maakuntaidentiteetin, tai Mikkelin vuoksi, vaan katsoi mikä on savonlinnalaisille parhaaksi palveluiden turvaamisen kannalta.

Jouni Koskela (kd.) harmitteli, että sotesuunnaksi valittiin jo viime syksyn Pohjois-Savo, eikä tuolloin haastettu pohtimaan mitä Etelä-Savon rikkominen tarkoittaisi. Koskela arvioi, että Etelä-Savon rikkominen olisi haitallista ja toi näkökohtana esiin sen, ettei nyt tiedetä vielä keiden kanssa jatkossa tehdään yhteistyötä.

– Kaikkein tärkeintä olisi miettiä ollut miten käy ja mitä se tarkoittaa, kun sairaala jossain kohtaa lähtee. Ehkä sieltä olisi löytynyt se jyvä, miten kuljetaan yhdessä eteenpäin. Nyt on kovin riitaista ja eripuraista ja pelkään, että joutsenlaulua lauletaa, Matti Lundenius (ps) lausui.

Jarkko Wuorinen (kesk.) toi kokoukseen tietoa maakuntaliiton hankerahasummia.

Seija Puputti (kok.) tosin totesi, että EU-hankkeissa on samat kriteerit myös Pohjois-Savossa. Puputti näki muutoinkin Pohjois-Savon suunnassa potentiaalia.

– Mikään ei voi luvata sairaalan jatkumista, eikä kukaan taata hankerahoja uusien päättäjien toimesta. Nyt pitää kertoa, miten uskomme, että kuntalaisten palvelut parhaiten taataan, Lea Sairanen (kok.) kiteytti.

Pohjois-Savon kannattajat:

SDP: Anja Backman, Karoliina Helander, Marjut Loikkanen, Olli-Pekka Kristiansson, Karoliina Laukkanen, Aila Makkonen, Anna-Kristiina Mikkonen, Erkki Muukkonen, Markku Nousiainen, Ari Silvennoinen, Olli Sironen, Eija Stenberg, Ritva Suomalainen, Markku Valjakka.

Keskusta: Aune Kupiainen, Tuomas Loikkanen, Sanna Metsälä, Erkki Pennanen, Olli Österlund.

Vihreät: Heli Järvinen, Lauri Kosonen, Stephen Condit, Chieko Okabe-Silvasti, Tiina Strandén.

Kokoomus: Sampsa Kokko, Ari Ora, Seija Puputti, Lea Sairanen, Pekka Turunen

Vasemmistoliitto: Koponen Jussi, Valkonen Esa.

Perussuomalaiset: Matti Lundenius, Seppo Kosonen, Veikko Puustinen, Pekka Juhani Laitinen

Etelä-Savon kannattajat:

Keskusta: Reima Härkönen, Hanna Kosonen, Pekka Ilmari Laitinen, Timo Lajunen, Eiju Paajanen, Matti-Pekka Parkkinen, Eero Piironen, Tuukka Suomalainen, Kirsi Torikka, Jonne Tynkkynen, Anna-Liisa Uimonen, Jarkko Wuorinen.

Kristillisdemokraatit: Jouni Koskela, Arto Liukko.

Tyhjää äänestivät Jouni Matilainen (kesk.) ja Hanne Puustinen (kd.)